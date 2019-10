Sondaggi politici/ Salvini al 32%, Pd crolla al 17,8%: Renzi 5,5% e il Centrodestra..

Nella penultima puntata di Porta a Porta sono stati presentati gli ultimi sondaggi politici forniti da Euromedia Research, indicanti un recupero importante della Lega di Salvini dopo alcune settimane di calo succedute alla crisi di Governo e alla nascita del Conte-2. Non si può dire lo stesso per Pd e M5s che, per ragioni diverse, stentano a decollare e si avvicinano ai mesi cruciali della Manovra dove il gradimento potrebbe ulteriormente calare, salvo provvedimenti “shock” che possano invertire la rotta anche del consenso. Stando ai dati forniti dalle intenzioni di voto presentate, la Lega risale al 32% mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 19,3% nonostante la legge ottenuta sul taglio dei Parlamentari. Male il Partito Democratico che indietreggia fino al 17,8%, complice la buona affermazione di Italia Viva di Renzi che col 5,5% rosicchia ancora voti a Zingaretti e ai Dem.

SONDAGGI EUROMEDIA (8 OTTOBRE): CDX BATTE M5S-PD (MA DI POCO)

Sempre nei sondaggi politici di Euromedia gli altri partiti del Centrodestra si confermano nella stessa linea d’onda di queste settimane: Meloni in avanti, col 7,7%, con il suo Fratelli d’Italia che ormai stabilmente avanza rispetto a Forza Italia ancora fermo al 7,1% e con altri voti “rovesciati” sul nuovo partito di Matteo Renzi. Per quanto riguarda invece i tanti altri partiti di centrosinistra-sinistra, da segnalare lo 0,4% di MdP (nonostante il Governo), l’1,6% di Sinistra Italiana e l’1,5% della lista di Calenda e Richetti, Siamo Europei. Chiude la lista di sondaggi i Verdi all’1,4% e +Europa all’1,6%: secondo invece le stime sulle coalizioni in previsione di eventuali elezioni politiche imminenti, l’Area di Governo giallorosso arriva fino al 44,6% mentre il Centrodestra, di poco, resta avanti con il 47,2%. In vista delle Elezioni Regionali in tre Regioni d’Italia il possibile “referendum” sul Governo è presto che pronto.

