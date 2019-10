Sondaggi politici/ Salvini al 33% e Governo ko, ma Lega-FdI-FI sono ‘vecchi’

Nei sondaggi politici Tecné espressi due giorni fa nell’ultima puntata di Quarta Repubblica hanno di fatto confermato l’andazzo anche di questa nuova settimana politica che si appresta cruciale per la Manovra ma soprattutto per il primo vero test elettorale per Governo e opposizione dopo la nascita del Conte-2. Le Regionali in Umbria di domenica vedono per la prima volta assieme Pd-M5s e sono il “perfetto” campione per tastare il consenso e la reazione dell’elettorato in merito al possibile patto civico che potrà coinvolgere i due grandi rivali-nemici anche nei prossimi mesi, e chissà forse anche alle Politiche. Tutto per battere Salvini e il Centrodestra insomma, e gli ultimi sondaggi lo certificano in qualche modo: Lega al 33%, Pd al 19,4% e Movimento 5 Stelle al 18,5%. Il Governo soffre e perde consenso negli ultimi giorni, mentre il Centrodestra dopo la manifestazione di sabato scorso a Roma vede crescere tutti i propri effettivi: Forza Italia sale all’8% e riprende “fiato”, Meloni con FdI fa ancora meglio e si piazza al 8,2%. In piccolo, ma cresce anche Matteo Renzi (Italia Viva al 4,8%) che delle forze al Governo è certamente quella più critica e meno “coinvolta”.

SONDAGGI IPSOS (22 OTTOBRE): FI-LEGA-FDI ‘ROBA VECCHIA’?

Nella puntata di ieri sera DiMartedì Nando Pagnoncelli ha presentato gli ultimi sondaggi politici Ipsos e quel senso di “crisi del Governo” e “salita del Centrodestra” è stato palese: sul Premier Conte il giudizio è brutale, con il 52% che sostiene quanto il Presidente del Consiglio stia esagerando sopravvalutando la propria forza, mentre solo il 35% lo considera un vero leader politico. Tutto roseo per il Centrodestra dunque, tranne un punto sottolineato molto bene dai sondaggi politici: alla domanda «Salvini, Meloni e Berlusconi insieme sul palco di sabato a Roma, vi sembra…» e la risposta è sorprendente (almeno a vedere il consenso nelle intenzioni di voto). La gente vota per il Centrodestra ma non “crede” nella coalizione: il 66% considera infatti Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia tutti assieme come qualcosa di estremamente “vecchio”, mentre sol il 27% vede un futuro in questo tipo di fronte politico nelle prossime Elezioni Politiche.

