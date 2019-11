Sondaggi politici/ Salvini al 34%, M5s crolla al 16,8%: FdI al 9%, Renzi ‘fermo’

Nei sondaggi politici stilati da Index Research per Piazzapulita fanno riprendere “ossigeno” alla Lega di Matteo Salvini che continua la corsa post-Europee al 34% confermando come l’ultimo sondaggio di Emg, che lo vedeva in calo dell’1,2%, fosse un dato “isolato” e non “confermato ad ampio raggio”. Nelle intenzioni di voto apparse nel programma di Formigli, il Governo prosegue la crisi nera soprattutto in casa 5Stelle: il M5s perde ancora lo 0,6% e si ferma al 16,8%, staccato ormai nettamente anche dal Pd che al 19,5% resta il secondo partito del Paese. La crisi dell’Ilva, il dramma di Venezia (in cui però il Governo ha ben poche responsabilità) e la Manovra che non decolla per continui scontri interni stanno rendendo il percorso del Conte-2 assai complesso, con la forza del Centrodestra che cresce di giorno in giorno e punta dritto alla “spallata” con le prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna. Ieri la piazza di Bologna si è opposto al grido di “Bologna non si lega, sempre antifascisti” all’apertura della campagna elettorale di Salvini in sostegno a Lucia Borgonzoni al PalaDozza: dalla sfida con Bonaccini dipenderà tanto, se non forse tutto, del proseguimento del Governo Pd-M5s-Iv-LeU nella attuale legislatura.

SONDAGGI INDEX (14NOVEMBRE): MELONI BOOM, RENZI FERMO

Tornando però ai sondaggi politici Index, scopriamo come la Meloni con Fratelli d’Italia non accenna a fermarsi e con il 9% supera di molto le più rosee previsioni di FdI anche solo dopo le Europee (chiuse al 6,5%); Forza Italia invece soffre ancora, seppur senza perdere consenso negli ultimi sette giorni, al 6,4% su base nazionale. Chi invece vive momento di “stallo” è Matteo Renzi, con un 4,8% che più o meno resta tale ormai a due mesi dalla nascita ufficiale in Parlamento: Italia Viva resta il partito maggiormente “stabile” sul fronte consensi nella vasta critica al Governo Conte-2, ma non guadagna campo restando così un partito ben al di sotto dell’attuale 10% di forza elettorale. Chiudono le intenzioni di voto Emma Bonino con +Europa, in crisi all’1,8%, poi i Verdi all’1,9% e tutti gli altri partiti di Sinistra, LeU compreso, che assieme non vanno oltre al 2,3%. Gli indecisi/astenuti restano sempre un dato alto nei sondaggi politici: il 38,3% secondo i dati Index fino al 14 novembre.

