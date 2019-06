Sondaggi politici/ Salvini al 35%, Lega-M5s al 52%: ma per italiani Governo non dura

Se si leggono le intenzioni di voto degli ultimi sondaggi politici di Piepoli, pare definito e scontato che l’elettorato al netto di tutte le crisi di Governo possibili, delle difficoltà economiche e delle possibili sanzioni dall’Unione Europea, vuole Lega-M5s ancora insieme per un bel po’. Poi però se si scorgono le domande esatte sulla durata effettiva del Governo, ecco che gli scenari cambiano: partendo dall’inizio, osserviamo gli ultimi numeri riferiti ai partiti in Italia a poche settimane dalle Elezioni Europee. La Lega di Matteo Salvini vola ancora al 35% in aumento rispetto al 26 maggio, mentre calano Forza Italia (all’8%) e il partito di Giorgia Meloni, comunque restando al 6% e in netta ascesa rispetto agli ultimi anni (49% complessivo per il Centrodestra). Il M5s resta ad un basso 17,5% con Di Maio che non riesce ancora a piazzare il “colpo mediatico” per provare a risollevare le sorti dei pentastellati; cresce ma non troppo il Pd, fermo al 23,5% ma con un buon balzo dello 0,8% rispetto alle Europee. Bassi i dati nei sondaggi politici per gli altri partiti: Mdp-Articolo 1 allo 0,5%, +Europa al 3% e Verdi all’1,5%, Sinistra all’1,5%.

SONDAGGI PIEPOLI (12 GIUGNO): IL GOVERNO QUANTO DURA?

Quando poi è stato però chiesto sempre negli stessi sondaggi politici e sempre agli stessi elettori intervistati quanto secondo loro sarebbe durato il Governo Lega-M5s, ecco che quella fiducia vista nelle intenzioni di voto (52% complessiva per l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte) scema decisamente nelle previsioni per i prossimi mesi. Alla domanda “quanto durerà” gli elettori si dividono: per il 22% degli elettori, il Governo dura solo fino a fine settembre 2019, per il 24% la durata slitta fino a marzo 2020 mentre per il 31% di loro il Governo può arrivare a fine legislatura così come è. Diverse le risposte alla domanda “quanto dovrebbe durare”, con la sensazione che Lega e M5s debbano finirla subito che sale al 30%, il fine marzo che non viene ritenuto utile (lo sceglie solo l’11% dei sondaggi) e il 44% che invece sposa ancora la ricetta “del cambiamento” e porterebbe Salvini e Di Maio ancora assieme fino alla fine della legislatura.

