Sondaggi politici/ Salvini al 37%, sorpasso FdI su Forza Italia: 60% Lega vs RdC

I sondaggi politici stilati e presentati da Termometro Politico all’interno della trasmissione Coffe Break su La7 danno confermano il “trend” visto anche negli altri principali studi statistici e sondaggistici di questa ultima settimana: la Lega di Matteo Salvini è tutt’altro che in crisi e aumenta ancora di più il proprio consenso dopo gli ultimi casi di Sea Watch, Sea Eye e Alex sul fronte migranti, oltre all’aver evitato assieme al M5s la Procedura d’Infrazione da parte della Commissione Ue. Una settimana di scontri ma di successo (elettorale) per Salvini che festeggia il 37% del Carroccio, staccando una volta di più i diretti rivali dem e grillini. Il Partito Democratico resta al 22%, dilaniato al suo interno dopo l’ultimo scontro Renzi-Minniti-Gentiloni, mentre il M5s non riesce ad andare oltre al 18% e alle altrettante crisi interne sulle leadership di Luigi Di Maio. Notevole, sebbene di pochi voti, è il sorpasso virtuale compiuto da Fratelli d’Italia nei confronti di Silvio Berlusconi: il partito della Meloni è dato al 7% mentre Forza Italia non va oltre il 6,7%, aumentando e non poco la già perdurante crisi post Elezioni. Per gli altri partiti, 1,8% per +Europa, Verdi a 1,7%, La Sinistra all’1,4% e il Partito comunista di Rizzo all’1,1%,

SONDAGGI TERMOMETRO (5 LUGLIO): 60% LEGA CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Ma i sondaggi politici non sono solo intenzioni di voto, ma sono soprattutto indicazioni sullo stato attuale delle principali sfide che il Governo e la politica italiana mettono sul piatto della cronaca quotidiana: dopo una settimana di profonde divisioni e opposte teorie sul nodo immigrazione, i sondaggi di Termometro hanno tentato di concentrarsi per un attimo sui primi esiti che il Reddito di Cittadinanza sta dando sul tema del lavoro e l’annosa crisi di occupazione del nostro Paese. Ebbene, alla domanda «secondo lei il Reddito di Cittadinanza sta funzionando», la risposta generale degli elettori intervistati vede un 60% in totale bocciatura della misura di marca grillina mentre il 29% la sostiene ancora nonostante le prime difficoltà. Scendendo nel dettaglio dei singoli partiti, la vicenda si fa più interessante: per il 59,4% degli elettori della Lega il RdC non sta funzionando e vengono sprecati i soldi pubblici, come il 78,3% degli elettori Pd e come il solo 2,1% degli elettori M5s. Solo il 20% circa dei leghisti ritiene sensata e utile quella misura, e questo riflette anche gran parte degli animi interni alla stessa Lega che dietro Salvini spinge per poter arrivare quanto prima ad una rottura con l’alleato-rivale del Movimento 5 Stelle.

