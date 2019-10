Sondaggi politici/ Scende la Lega, Pd-M5s sotto il 20%: Renzi al 4,1%

Nei sondaggi politici presentati da Emg Acqua ad Agorà questa mattina mostrano una controtendenza riaspetto agli altri istituti nazionali: crescono, di poco, i partiti di Governo mentre la Lega resta in flessione pur rimanendo il primo partito d’Italia. Il Carroccio registra nelle intenzioni di voto il 31,8%, un -0,9% in una sola settimana che potrebbe anche riflettere il confronto tv con Renzi di due giorni fa per alcuni “perso” dal leader Matteo Salvini. Nella settimana della Manovra, al momento, il Governo cresce (di poco) secondo i sondaggi di Masia: Pd al 19,7%, M5s al 19,2%, mentre La Sinistra non va oltre all’1,2% su scala nazionale. Resta praticamente allo stesso punto di un settimana fa Fratelli d’Italia ad un ottimo 7,8%, comunque battente la “rivale” interna del Centrodestra, ovvero Forza Italia (7,1%). Al netto di un buon risultato nel confronto tv “dei Matteo” a Porta a Porta, Renzi non brilla nei sondaggi politici al 4,1% perdendo uno 0.4% in una sola settimana.

SONDAGGI EMG (17 OTTOBRE): FIDUCIA LEADER, SALVINI AL 39%

Chiude la lista delle intenzioni di voto Emg Acqua +Europa al 2,4%, Europa Verde all’1,2%, Lista Calenda all’1,2%: i sondaggi politici espressi ad Agorà però hanno anche inquadrato il consenso attorno ai singoli leader politici e anche qui, al netto di una lieve flessione in 7 giorni, è sempre Matteo Salvini il primo politico per fiducia nei cittadini intervistati. Al 39% il capo della Lega, 4 punti in più del Premier Conte al 35%; al terzo posto nella speciale lista prodotta da Emg è a sorpresa Giorgia Meloni con il 29% dei consensi, tra i leader in maggiore ascesa tra gli elettori. Luigi Di Maio paga la crisi del suo M5s al 25%, mentre Zingaretti al 24% non riesce a sfondare neanche da Segretario Pd; non fa certo meglio Silvio Berlusconi al 17%, ma soprattutto Matteo Renzi resta ad un basso 14% nonostante il nuovo partito fondato neanche un mese fa. Chiudono Carlo Calenda al 14% e Giovanni Toti al 13%, gli altri due protagonisti di “scissioni” tra agosto e settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA