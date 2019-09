Sondaggi politici/ Scissione Pd, nuovo partito Renzi tra il 3 e l’8%

Matteo Renzi ha ufficializzato quello che tanti, ormai tutti, pronosticavano sull’orizzonte del Pd e del Governo Conte-bis: la scissione dal Partito Democratico potrà avere effetti importanti sia sul consenso personale sia sugli stessi sondaggi politici non appena sarà ufficializzato anche il nome e i componenti del nuovo partito che l’ex Premier ha intenzione di lanciare alla prossima Leopolda (19 ottobre). «Ho deciso di lasciare il Pd e di costruire insieme ad altri una Casa nuova per fare politica in modo diverso», ha scritto stamattina sui social l’ex Segretario dem nell’annunciare la scissione; ebbene, appaiono già le prime previsioni/sondaggi sul prossimo partito “centrista” che ha in mente di lanciare Renzi nelle prossime settimane. Sul Corriere della Sera Alessandra Ghisleri di Euromedia Research sottolinea, citando un sondaggio di marzo scorso sull’eventualità di un movimento renziano «Allora misurammo il bacino di utenza degli elettori potenzialmente interessati al progetto e lo fissammo tra il 6% e l’8%, specificando anche che non tutti gli interessati avrebbero poi votato un eventuale “partito di Renzi”».

SONDAGGI DEMOS (14 SETTEMBRE): FIDUCIA LEADER, RENZI NON DECOLLA

Per Lorenzo Pregliasco, fondatore di YouTrend, i sondaggi politici dietro alla nuova creatura di Renzi sono al momento assai complessi da calcolare: «parte da un dato grezzo estrapolato per Sky in piena crisi di governo, ai primi di settembre: “In quei giorni la fiducia in Renzi era del 15-20% . Un dato molto basso (il presidente Conte era oltre il 50%, ndr) che realisticamente accredita un partito che si richiama a Renzi intorno al 3%-3,5%”». Facendo una stima anche di altri sondaggisti, la forbice possibile ad oggi gravita tra un minimo del 3% ad un massimo dell’8%, per ora troppo poco per poter competere con Salvini, Zingaretti e Di Maio. Se poi osserviamo gli ultimi sondaggi Demos per Repubblica dello scorso 14 settembre in merito alla fiducia dei leader, scopriamo come il “viaggio” immaginato da Renzi sarà forse anche più duro del previsto: il premier Conte cala dal 64% al 55% rispetto al luglio scorso, al secondo posto troviamo Gentiloni al 47%, seguono poi Salvini al 46%, Meloni al 44% e Zingaretti al 41%. Franceschini da Ministro guadagna il 41% mentre Emma Bonino sale fino al 37%; meglio ancora di Renzi troviamo nel sondaggio Luigi Di Maio (35%), Carlo Calenda (32%), Giovanni Toti (31%), Alessandro Di Battista (30%), Roberto Speranza (27%) e addirittura Silvio Berlusconi al 26%. Solo a quel punto arriva l’ex Premier Renzi con un 25% di consenso, appena davanti all’ultimo in classifica Beppe Grillo fermo al 23%. Anche qui, troppo poco per poter ad oggi competere con gli altri leader della politica.

