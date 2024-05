Sondaggi politici seggi Europee 2024/ Eletti Circoscrizione: FdI Nord top, 5 M5s al Sud. Isole, flop Schlein

NUMERO SEGGI PARLAMENTO UE E PROIEZIONE ELETTI: I SONDAGGI POLITICI BIDIMEDIA VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2024

Secondo il regolamento delle prossime Elezioni Europee 2024 il numero dei seggi fissato per l’Italia è di 76 sui 720 totali: secondo gli ultimi sondaggi politici prima del silenzio elettorale raccolti da BiDiMedia il 21 maggio, il totale degli Europarlamentari eletti nei risultati del voto vedrebbero il Centrodestra con pieno bottino grazie ai 22 seggi in quota FdI e 7 a testa per Lega e Forza Italia.

La stima dei seggi eletti dei sondaggi politici vedrebbe dunque un cambiamento enorme rispetto ai risultati delle Europee di 5 anni fa: in quel caso fu la Lega a fare la voce grossa nella coalizione, situazione del tutto mutuata per le Europee 2024 con Fratelli di’Italia di Giorgia Meloni che si appresta ad essere una delle liste più votate in Ue. Resta in bilico lo scenario per il Pd, in quanto sì riuscirebbe a battere l’avversario nel “campo largo” grillino, ma fallirebbe nel tentativo di avvicinare la rivale Meloni. Secondo la fotografia fatta dai sondaggi politici BiDIMedia, dietro ai 22 seggi di Fratelli d’Italia (ECR) e ai 17 del Pd (S&D), i consensi registrati a tre settimane dal voto vedono il M5s (non iscritti) a 12 seggi, 7 a testa per Salvini (ID) e Tajani (PPE), 4 per Stati Uniti d’Europa (Renzi e Bonino) e 3 per Azione di Calenda – entrambi in Renew – mentre 4 i seggi li conquisterebbe AVS (The Left + Green).

SONDAGGI EUROPEE 2024: ELETTI PER CIRCOSCRIZIONE DA NORD FINO ALLE ISOLE. TUTTI I POSSIBILI RISULTATI

Interessante però è anche il passaggio dei sondaggi politici BiDiMedia dove si inquadra la situazione dei potenziali seggi eletti divisi per le 5 Circoscrizioni in cui è diviso il nostro sistema elettorale per le Elezioni Europee. I 76 seggi totali in dote all’Italia vengono così suddivisi secondo le 5 aree di voto: 20 in palio al Nord-Ovest, 15 Nord-Est, 15 Centro, 18 Sud, 8 nelle Isole. Ebbene, i 22 eleggibili per la lista di Giorgia Meloni si distribuiscono abbastanza omogeneamente nelle 5 circoscrizioni: 7 al Nord-Ovest, 4 nel Nord-Est così come nel Centro, 5 al Sud e 3 nelle Isole. dI risulterebbe così la prima lista in tutte le 5 circoscrizioni, con pari merito al Centro e nel Nord-Est.

I rivali più “vicini” sono dunque quelli del Pd che riescono a pareggiare l’exploit meloniano solo nell’area del Veneto e nelle regioni centrali: la lista di Schlein al Nord-Ovest raccoglie solo 4 eletti (così come nel Nord-Est e nel Centro) mentre sono solo 3 nel Sud (stracciati dai grillini) e 2 nelle Isole, risultato molto prossimo al flop essendo la Circoscrizione (assieme al Centro) dove si presenta capolista la segretaria Elly Schlein. Per il M5s di Conte, i risultati fissati nei sondaggi politici delle Europee 2024 prevedono un bottino minimo in ogni circoscrizione, tranne che al Sud dove conquisterebbe ben 5 seggi come Fratelli d’Italia. Bene la Lega al Nord-Ovest con 3 seggi, 2 al Nord-Est e 1 solo per Centro e Sud; di contro Forza Italia si distribuisce meglio ma con un massimo di due europarlamentari eletti al Nord-Ovest e nel Sud. Senza rappresentanti nelle Isole rimarrebbero, oltre al Carroccio, anche Stati Uniti d’Europa, AVS e Azione: per la lista di Calenda anche al Sud-Italia si rischia di avere zero seggi, secondo questi ultimi sondaggi politici di BiDiMedia.











