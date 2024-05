Sondaggi politici simulazione seggi Europee 2024/ 26 FdI, Pd +4 su M5s. 9 Lega-FI, Calenda supera sbarramento

SIMULAZIONE SEGGI EUROPEE: I SONDAGGI POLITICI YOUTREND CON MELONI TRA 20 E 26 ELETTI, PD A 20, DERBY LEGA-FI

La flessione diventa cronica ormai per Fratelli d’Italia più si avvicinano le Elezioni Europee 2024: questo certificano gli ultimi sondaggi politici di Quorum-YouTrend pubblicati da Sky il 13 maggio e raccolti durante il weekend. Calo per Meloni ma nessuna crescita per Pd e M5s che inseguono con consensi ancora “cristallizzati” rispetto alle scorse settimane: tanto le intenzioni di voto quanto la simulazione dei seggi conseguente mostra una situazione ancora incerta a meno di un mese dal voto, con una sola certezza che permane ovvero che seppur in calo Fratelli d’Italia è e sarà il primo partito alle Europee.

Entrando nelle pieghe dei numeri presenti nei sondaggi politici per SkyTG24, la proiezione attuale degli eletti alle Elezioni di giugno vede la lista con Giorgia Meloni capolista che otterrebbe dai 19 ai 26 seggi sui 76 totali in dote all’Italia: 5-8 nella circoscrizione Nord-Ovest (20 seggi totali), 4-6 al Nordest (15 seggi), 4-6 al Centro (15 seggi), 3-5 al Sud (18 seggi) e 2-3 alle Isole (8 seggi). Per il Pd di Schlein la proiezione vede un minimo di 15 e un massimo di 20 seggi totali: liste dem a 4-6 NO, 3-5 NE, 4-6 Centro, 3-4 Sud, 1-2 Isole. Al terzo posto il M5s con 11-16 seggi complessivi da poter guadagnare (1-3 NO, 1-2 NE, 1-3 Centro, 4-7 Sud, 2-3 Isole), mentre permane il derby interno tra Lega e Forza Italia-Noi Moderati che li vede entrambi tra un minimo di 4 e un massimo di 9 seggi nel nuovo Europarlamento.

I SONDAGGI POLITICI E LA FIDUCIA DEI LEADER VERSO LE EUROPEE: CONTE RAGGIUNGE MELONI

Rimanendo sul “carro” dei sondaggi politici Quorum-YouTrend di inizio settimana le intenzioni di voto raccolte confermano il trend osservato nella simulazione dei seggi alle Europee: a meno di un mese dal voto la lista FdI perde uno 0,5% secco rispetto alla scorsa settimana, nonostante la presenza di Meloni tra i candidati. Il 26,8% attuale pone comunque distanza bastevole con il Partito Democratico dell’altra candidata Elly Schlein, entrambe protagoniste del duello tv per le Europee a “Porta a Porta” del prossimo 23 maggio 2024: i Dem non vanno oltre il 20,7%, con un distacco di circa 4 punti sul M5s di Conte ancora in lieve aumento di consensi. Al quarto posto la Lega di Salvini mantiene l’8,3% complessivo riuscendo a rimanere davanti a Tajani e Lupi (8% su scala nazionale per FI), mentre appena sotto la bagarre sullo sbarramento resta molto accesa.

Ad oggi, sia Renzi che AVS che anche Calenda entrerebbero nel Parlamento Ue, ma il trend dei vari sondaggi politici nazionali è ancora molto dinamico e incerto a poche settimane dal voto: Stati Uniti d’Europa si conferma in salute con il 4.7% delle preferenze verso le Europee, Alleanza Verdi-Sinistra stabile resta al 4,4% mentre Azione di Calenda con il 4% riuscirebbe a conquistare una piccola quota di eletti a Bruxelles. Chiudono i sondaggi politici elettorali le due liste “nuove” di queste Europee: Pace Terra Dignità di Santoro all’1,8% mentre Libertà-SudChiamaNord non andrebbe oltre l’1%. Questa settimana il dato su indecisi e astenuti si ferma al 39,7%, mostrando il fianco ancora molto debole dell’affluenza sul voto europeo.

Chiudiamo infine la nostra rassegna sui sondaggi politici per le Europee 2024 con il giudizio per i leader dell’ultimo sondaggio di Sky: oltre al 64% del Presidente della Repubblica Mattarella, si conferma calo importante della Premier Meloni al 33% (-3% rispetto ai sondaggi del 6 maggio scorso) raggiunta da Giuseppe Conte, mentre la dem Schlein non va oltre il 25% di fiducia personale, così come Tajani di Forza Italia. Chiudono la “classifica” sui leader Salvini al 17%, Calenda al 16% e Matteo Renzi all’11%.











