Sondaggi politici/ Solo Meloni al top: Lega 33%, ko M5s 16,2%: Azione ‘oscura’ Renzi

I sondaggi politici di fine settimana arrivano puntualmente dalle intenzioni di voto Index Research presentate ieri sera a Piazza Pulita, e non sono positivi praticamente per tutti i principali partiti del Paese: l’unica a crescere, stabilmente ormai, è Giorgia Meloni con il suo Fratelli d’Italia che schizza ancora verso l’alto ora raggiungendo il 9,8% (anche se per altri sondaggi dei giorni scorsi si arriva fino addirittura all’11%). Non i partiti di Governo, non la Lega e neanche i nuovi piccoli partiti, è la leader sovranista l’unica a crescere con lo 0,5% guadagnato in una sola settimana dopo gli stessi sondaggi politici di una settimana fa. Entrando nelle pieghe dei numeri, scopriamo che la Lega cala di pochissimo al 32,7% (-0,1%), lo stesso in pratica fa il Pd nonostante il caos su Manovra, Prescrizione e Mes (19,1%, -0,2%). Chi invece paga questi temi e tanti altri ancora è il Movimento 5Stelle che cala fino al 16,2% perdendo addirittura lo 0,7% in soli 7 giorni; mentre in piazza continua ad aver successo il Movimento delle Sardine (il prossimo 14 dicembre si troveranno a Roma per una prima riunione decisa per capire cosa fare/se entrare in politica ufficialmente) la sinistra non è in grado al momento di intercettare quei voti e dunque il Centrodestra, seppur vedendo calare Salvini, non accenna a diminuire in forza e consenso complessivo.

SONDAGGI INDEX (5 DICEMBRE): AZIONE “OSCURA” RENZI

La restante parte dei sondaggi politici vede poi Forza Italia, ormai stabilmente “terza gamba” della coalizione Cdx, fermo al 6,6%, perdendo un secco 8% dalle ultime elezioni politiche (14% il 4 marzo 2018). Chi invece vede calare il già poco consenso che aveva guadagnato è Matteo Renzi con Italia Viva che perde lo o,2% e scende in 7 giorni al 4,9%: cosa è cambiato? L’inchiesta su Open sicuramente, le liti nel Governo in aggiunta, ma soprattutto la nascita del nuovo partito centrista di “Azione”, con due ex dem come Renzi al comando (Carlo Calenda e Matteo Richetti, entrambi ex renziani tra l’altro) e con un elettorato molto “simile” come obiettivo. Azione parte basso con l’1,6% nei primi sondaggi politici, ma basta per erodere un po’ di quel consenso e bacino di voti che Italia Viva si era conquistato in questi primi mesi. Chiudono le intenzioni di voto i Verdi all’1,8%, +Europa all’1,6%, Cambiamo di Toti all’1% e il bacino di indecisi/astensione che resta altissimo al 38,4% su scala nazionale.

