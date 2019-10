Sondaggi politici/ Su Lega-FdI, Salvini al 32,7%: Pd 19,2%, male Di Maio

Secondo i sondaggi politici presentati da Masia (Emg Acqua) per la trasmissione Agorà, gli unici due partiti che crescono nell’ultima settimana di forte passione politica (taglio parlamentari, Nadef e crisi estere) sono Lega e Fratelli d’Italia: si ferma dunque la tendenza positiva dei partiti di Governo, Pd e M5s, e riprendono a crescere i fattori “sovranisti” della politica italiana, Salvini e Meloni. Secondo i numeri dei sondaggi elettorali, la Lega sale al 32,7% resta il primo partito per distacco di tutto il Parlamento, non un ottima notizia per Conte, Di Maio e Zingaretti alla vigilia delle Elezioni Regionali in Umbria; per il Pd il 19,2% non soddisfa, specie perché in 7 giorni ha perso lo 0,5% di punti nei consensi. Non va meglio il Movimento 5 Stelle che con il 18,7% non attraversa certo il suo miglior periodo, nonostante l’aver raggiunto un altro provvedimento “bandiera” del proprio storico programma, il taglio dei Parlamentari.

SONDAGGI EMG ACQUA (10 OTTOBRE): M5S PEGGIORATO PER IL 54%

La crisi del M5s e del suo leader Di Maio vengono poi analizzati a fondo anche in un altra domanda dei sondaggi politici stilati da Masia per Agorà: alla vigilia dei 10 anni di presenza della politica italiana, è stato chiesto se il M5s sia migliorato, peggiorato o rimasto uguale rispetto alle origini. Ebbene, solo il 15% ritiene che Di Maio e Grillo abbiano cresciuto un Movimento più forte di prima; il 23% ritiene non sia cambiato nulla mentre è nettamente il 54% a ritenere che qualcosa sia cambiato in peggio in questi anni. Scendendo nelle pieghe dei sondaggi, il 47% degli elettori M5s crede che sia peggiorato il proprio partito, mentre per il 41% è migliorato e solo il 9% è indifferente nella giudizio sulla prima e attuale gestione. Chiudendo i sondaggi politici con le intenzioni di voto degli altri partiti, Fratelli d’Italia si conferma al top con il 7,8% in ascesa, Forza Italia perde altri 0,4% in una settimana e si attesta al 7%, mentre non cresce e rimane stabile il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, al 4,5%.

