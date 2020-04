Sondaggi politici/ Supermedia: Cdx top, cala Pd 21% e risale M5s per l’effetto Conte

I sondaggi politici presentati dalla Supermedia settimanale di YouTrend/Quorum per Agi danno una fotografia dell’Italia politica inevitabilmente condizionata dalla crisi coronavirus: in questo fermo-immagine, crescono bene tutti i partiti di Centrodestra e il Movimento 5Stelle, mentre pagano dazio Centrosinistra (soprattutto il Pd) e la sinistra radicale di LeU. Nella crisi con l’Ue e la sfiducia per il futuro prossimo tanto sociale quanto economico, danno benzina al motore dei partiti di opposizione, mentre il M5s risale dopo molti mesi per buona parte dell’effetto Premier Conte sui sondaggi.

Entrando nella piega dei numeri della Supermedia 2 aprile, la Lega di Salvini riprende fiato dopo la crisi delle ultime settimane: 29,4% per il Carroccio, +0,3% rispetto a due settimane fa, inseguita a netta distanza dal Pd ricacciato indietro dal 21,4% al 21,1%. Riprende la corsa invece il Movimento 5 Stelle di Crimi e Di Maio con il 14,8% frutto del +0,6%, miglior aumento settimanale tra i partiti. Al quarto posto troviamo ancora Fratelli d’Italia che si ridistanzia dai grillini ma guadagna comunque uno 0,2% che riporta Giorgia Meloni al 13,1% su scala nazionale.

SUPERMEDIA SONDAGGI (2 APRILE): L’EFFETTO CONTE E CRISI UE

Sondaggi politici positivi anche per Forza Italia dopo settimane di lieve ma costante discesa: Berlusconi e Tajani riprendono quota nel Centrodestra e anche a livello nazionale, con un +0,4% che li porta al 6,4%, distanziandoli ulteriormente da Italia Viva di Renzi che invece resta al 3,3%, pur essendo l’unico partito di Governo a “guadagnare” a livello di consenso elettorale (+0,1% rispetto alla metà di marzo). Chiudono i sondaggi della Supermedia, La Sinistra a 2,7% con un tracollo di -0,6% in due settimane, Verdi all’1,8% (-0,2%), Azione all’1,8 (-0,1%) e +Europa all’1,7%, anche qui con un calo netto dello 0,5%.

Il Premier Conte, in ottima fiducia secondo quasi tutti i sondaggi politici nazionali, spinge sul Movimento 5 Stelle ma non basta per far calare il Centrodestra che resta sul 50% totale anche in questa Supermedia YouTrend di inizio aprile. Cresce invece e tanto la sfiducia nell’Europa dopo la mancanza di azione sulla crisi coronavirus: secondo i dati del sondaggio Emg visto ieri ad Agorà, l’81% ha visto diminuire la propria fiducia nell’Ue rispetto a prima dell’emergenza Covid-19 (diminuisce del 79% per gli elettori della Lega, del 76% per quelli del Pd e del 90% addirittura per i grillini).



