Sondaggi politici/ Supermedia & coronavirus: Lega sotto 30%, FdI 13%, LeU batte Renzi

Nella seconda settimana della quarantena “forzata” per combattere il coronavirus, i sondaggi politici inquadrati dalla Supermedia di YouTrend-Quorum per Agi mostrano una fatica ulteriore per la Lega di Matteo Salvini di trovare uno “spazio di incidenza” come prima della grande emergenza Covid-19. Il Governo non fa balzi importanti, ma resta ancorato alle proprie “certezze” mentre per il Carroccio il ruolo di opposizione in questo momento risulta particolarmente complesso e poco produttivo in termini di consenso: la Supermedia – che riporta i sondaggi politici di Demos, Ixé, Emg, Swg, Tecné – dà una Lega al 29,1% in perdita dello 0,5% rispetto a due settimane fa, ovvero all’inizio del grande picco di “misure” anti-coronavirus. Di contro, il Pd sale dello 0,5% e raggiunge quota 21,4%: non si può dire lo stesso del compagno di Governo, il Movimento 5 Stelle, ancora fermo al 14,2% e in perdita dello 0,3%. Ai grillini si avvicinano “minacciosamente” le forze di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni sempre più leader dirimente interno alla coalizione di Centrodestra: FdI al 12,9% con crescita dello 0,3%, la stessa percentuale persa invece da Forza Italia nel medesimo spazio elettorale (Berlusconi fermo al 6%).

SUPERMEDIA SONDAGGI (19 MARZO): CORONAVIRUS E REGOLE

Nelle retrovie dei piccoli partiti, i sondaggi politici indicati dalla Supermedia vedono il nuovo sorpasso di LeU-La Sinistra su Italia Viva: la truppa del Ministro della Salute Roberto Speranza guadagno lo 0,6% in due settimane e chiude la Supermedia al 3,3%, mentre per Matteo Renzi la crisi (elettorale) non sembra aver fine e il 3,2% lo certifica. Si chiudono i sondaggi poi con +Europa al 2,2%, Verdi al 2%, Azione all’1,9%: osservando gli ultimi sondaggi politici espressi ieri da Emg Acqua per Agorà in merito all’emergenza coronavirus, il dato che riguarda la situazione di “quarantena” imposta mostra un importante presa di coscienza dei cittadini e in particolare una sensazione generale per cui “si potrebbe fare di più”. Alla domanda “gli italiani stanno rispettano a sufficienza l’invito di Governo e autorità sanitarie a restare a casa?” il 57% è convinto che le regole non siano rispettate alla perfezione, mentre il 37% crede che la maggioranza dei casi (e i dati lo confermerebbero, guardando le denunce imputate ad un piccolo 4% della popolazione italiana) abbia capito il concetto “stare a casa” per evitare il contagio.



