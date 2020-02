Sondaggi politici/ Supermedia: Fratelli d’Italia al 12,2%, sorpasso vicino a M5s?

Fratelli d’Italia potrebbe superare il Movimento 5 Stelle nei sondaggi politici. Lo rileva la Supermedia elaborata da YouTrend per Agi. Il partito di Giorgia Meloni è quello che sarebbe cresciuto di più: si registra un +0,8 per cento, quindi si tocca un nuovo picco, quello del 12,2 per cento. E così avrebbe solo due punti in meno rispetto a M5s. I pentastellati registrano dal canto loro un lieve calo di due decimi, arrivando a 14,2 per cento, mentre il Partito Democratico crescerebbe dello 0,4 per cento portandosi al 20,7 per cento. Variazioni significative si registrerebbero nel centrodestra, con la Lega al 30,3 per cento, mentre Forza Italia scivola al 6 per cento. I partiti di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi arretrerebbero quindi dello 0,6 per cento. Per quanto riguarda le forze minori del centrosinistra, La Sinistra è al 2,9 per cento, guadagnando due decimi di punto, invece +Europa è all’1,8 per cento. Azione stabile al 2,2 per cento, i Verdi sarebbero in flessione: -0,1 per cento e quindi 1,9.

SONDAGGI POLITICI, SUPERMEDIA (20 FEBBRAIO): IL “CASO” ITALIA VIVA

La settimana dal punto di vista politico è stata caratterizzata dalle tensioni tra Italia Viva e il resto della maggioranza, M5s e Pd, ma la Supermedia di YouTrend, realizzata per Agi, non sembra mostrare, almeno per ora, conseguenze sui sondaggi politici. Non si segnalano infatti variazioni significative per il partito di Matteo Renzi, che guadagnerebbe solo un decimo di punto rispetto a due settimane fa, quindi si attesterebbe al 4,2 per cento. La maggioranza però, tenendo conto anche di Italia Viva, assommerebbe il 42,1 per cento dei consensi, meno di quanto invece farebbe la coalizione di centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia insieme raccolgono il 49,4 per cento dei consensi nei sondaggi politici. Se invece tenessimo conto delle percentuali ma in base alle coalizioni che si sono presentate alle elezioni politiche, il centrosinistra avrebbe il 29 per cento, quindi sarebbe in crescita rispetto al 4 marzo 2018, al 26 maggio 2019 e a inizio settembre 2019. Invece il Movimento 5 Stelle sarebbe in caduta libera. Per il centrodestra infine si tratta di valori molto vicini a quelli delle ultime elezioni europee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA