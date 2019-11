Sondaggi politici/ Supermedia: Lega 33,5%, M5s al 16,5%: Centrodestra al 50,6%

Una settimana molto intensa e dalle mille difficoltà con la politica italiana si è vista “trascinare” dagli eventi di maltempo (a Venezia ma non solo) e sulla crisi dell’ex Ilva: i sondaggi politici ne hanno risentito, soprattutto nel secondo caso, con il Governo Conte-2 che paga ancora la forte disaffezione della maggioranza degli italiani intervistati dai maggiori istituti demoscopici d’Italia. La Supermedia dei sondaggi fatta da YouTrend proprio con i risultati dei consensi nella scorsa settimana premia una volta di più la Lega di Matteo Salvini ad un altissimo 33,5% di media, seguita a netta distanza dal Pd di Zingaretti che resiste al 19,9% in sofferenza dopo le crisi Ilva e le prime schermaglie elettorali contro il Carroccio verso le Regionali in Emilia Romagna. Male ancora il Movimento 5 Stelle che non riesce ad uscire dal cono di crisi: -1,5% in una sola settimana, a fronte del +0,7% per la Lega e dello stallo sostanziale dei dem. Fratelli d’Italia guadagna ancora fino al 9,5%, un netto +0,6% rispetto alla scorsa supermedia YouTrend-Qurum per Agi, mentre Forza Italia cala leggermente dopo il “caso” Carfagna, con l’attuale 6,7% che fa restare Berlusconi il terzo partito interno alla coalizione.

SONDAGGI YOUTREND (14 NOVEMBRE): CENTRODESTRA AL 50,6%

A completamento delle intenzioni di voto “mediate” nei sondaggi politici YouTrend troviamo Italia Viva di Matteo Renzi che galleggia ancora sul 5,2%, guadagnando comunque un buon 0,4% in soli 7 giorni: complici gli attriti su Ilva e Manovra, l’elettorato che boccia il Governo giallorosso tiene i renziani ancora come elemento di “diversità” dalla maggioranza del Conte-2. Chiudono i sondaggi La Sinistra con il 2,1%, i Verdi con l’1,8% e +Europa all’1,6% in crisi nerissima ancora questa settimana; sul fronte coalizioni il trend si conferma tale quale, con il Centrodestra che fa un balzo prodigioso al 50,6% (era al 46,3% dopo la nascita del Governo Conte-2), superando nettamente Pd-M5s-Iv-LeU, ovvero l’attuale maggioranza (42,6% complessivo). Salvini e Meloni spingono per arrivare in Emilia Romagna alla “spallata” necessaria contro il Conte-2: di contro, Zingaretti – arrivando anche a “snobbare” il M5s, considerandolo non decisivo nella partita per le Regionali – prova a ricucire il mondo della sinistra contro il “pericolo” sovranista.

