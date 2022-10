SONDAGGI POLITICI, SUPERMEDIA/ Vola FdI +1,2%, crollo Pd 17%, bene M5s: Lega 8%, FI…

SUPERMEDIA SONDAGGI POLITICI: CHI ‘SALE’ DOPO LE ELEZIONI: MELONI, CONTE E…

Nella giornata che entrerà nella storia politica d’Italia per l’incarico di Governo per la prima volta guidato da un Premier donna, i sondaggi politici della “Supermedia” di YouTrend/Quorum per Agi danno il senso del perché Giorgia Meloni al momento sia la leader più importante del Paese. Al timone del nuovo Governo – incarico arriverà entro sera dopo le consultazioni “lampo” stamane al Quirinale – e leader del partito primo per consensi, addirittura aumentati rispetto alle Elezioni. La Supermedia dei sondaggi politici dopo tre settimane dal voto delle Politiche assegna a Fratelli d’Italia la palma di primo partito in Italia con il 27,2% delle preferenze, ben l’1,2% in più rispetto ad un mese fa.

Nel borsino “che sale” oltre al partito di Giorgia Meloni vi è un altro assoluto protagonista di queste settimane: quel M5s di Giuseppe Conte che solo qualche mese prima sembrava destinato a “sparire” elettoralmente, ora insidia il Pd alla guida dell’area progressista. I sondaggi danno i 5Stelle al 16,7%, netto +1,3% rispetto al 25 settembre: la crescita di Conte, che si conferma all’opposizione «dura contro il Governo Meloni» non ha eguali, se non appunto FdI, nel panorama politico di questo primo mese post-elezioni. Guadagna, anche se lievemente, anche il Terzo Polo di Renzi e Calenda: si passa dal 7,8% delle Elezioni all’attuale 8,2% di media dei sondaggi politici nazionali. L’alleanza Verdi-Sinistra Italiana sale al 3,9% – +0,3% – mentre PiùEuropa di Emma Bonino sale al 2,9%; avanza bene ItalExit di Paragone al 2,3% anche se è rimasto fuori dal Parlamento, mentre chiude all’ultimo posto delle intenzioni di voto Noi Moderati di Maurizio Lupi che però nonostante l’1% entrerà nel prossimo Governo di Centrodestra.

SONDAGGI POLITICI YOUTREND/QUORUM: FI-LEGA IN CALO, PD CROLLA

Va ricordato, i sondaggi politici raccolti da YouTrend per la Supermedia sono quelli di Demos (8 ottobre), EMG (18 ottobre), Euromedia (18 ottobre), Noto (13 ottobre) e SWG (10 e 17 ottobre). Se dunque Meloni, Conte, Calenda-Renzi e Fratoianni vedono guadagnare i rispettivi consensi elettorali nel primo mese dopo le Elezioni, non si può dire lo stesso per Berlusconi, Salvini e soprattutto Enrico Letta. Il Pd è infatti il peggior partito d’Italia per quanto riguarda il passo indietro rispetto al risultato delle Elezioni: i Dem con Letta ormai segretario uscente e proiettati con molti dubbi verso il prossimo Congresso, ottengono nella Supermedia dei sondaggi YouTrend solo il 17,7%, perdendo l’1,4% secco in neanche un mese.

Perdono terreno ma limitano comunque i danni i due leader alleati di Giorgia Meloni nel prossimo Governo di Centrodestra: la Lega di Salvini, che ha rappresentato l’ala più “morbida” in questi giorni di consultazioni e totoministri, scende all’8,4% perdendo lo 0,4%. Simile l’andamento di Silvio Berlusconi con Forza Italia, pur dopo il “caos” dello scontro con Meloni sul totoministri e dopo gli audio sulla guerra in Ucraina emersi sui media. Gli azzurri perdono lo 0,5% e con il 7,6% vengono superati sia dal Terzo Polo che dalla Lega stessa. In termini di coalizioni, il Centrodestra guadagna ancora rispetto ai risultati delle Elezioni: si passa dal 43,8% al 44,2% attuale, mentre il Centrosinistra secondo la media dei sondaggi politici YouTrend cala fino al 24,8%.











