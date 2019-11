Sondaggi politici/ Supermedia YouTrend: Lega 32%, M5s 18%, giù Pd. Lotta FI-IV

Sondaggi politici che sembrano confermare anche a livello nazionale il trend visto nelle ultime elezioni regionali in Umbria, con un centrodestra a trazione sovranista in forte rialzo rispetto ai partiti di governo, in particolare M5s e Pd, che faticano a raccogliere consensi e scontano forse l’elevato tasso di litigiosità rispetto alle misure da inserire nella Manovra. E’ questo lo scenario che emerge con chiarezza dalla supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, con la Lega che si conferma primo partito e in aumento dell’1,2% nel giro di due settimane. Lo schieramento di Matteo Salvini passa infatti dal 31,6% al 32,8%: staccatissimo il Pd, secondo partito, al 18,9% e in calo dello 0,7%. Perde terreno anche il MoVimento 5 Stelle, sceso dal 19,5% al 18% (-1,5%), a conferma di una crisi di consensi che l’Umbria ha restituito in maniera lampante.

SONDAGGI POLITICI: CRESCE IL CENTRODESTRA

Nel centro-destra oltre a Matteo Salvini continua a guadagnare consensi Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia guadagna l’1,1% in 14 giorni e passa dal 7,8% all’8,9%. Chi al contrario, secondo i sondaggi, fatica a beneficiare pienamente della crescita della coalizione è Forza Italia: il movimento di Silvio Berlusconi resta forse scoperto nella sua area di riferimento, quella dei moderati e dei liberali, e per questo deve accontentarsi di un aumento esiguo, pari allo 0,2, che porta gli azzurri dal 6,6% al 6,8% nella supermedia settimanale di YouTrend. Cresce nella stessa misura Italia Viva, il neonato soggetto politico di Matteo Renzi, passato dal 4,6% al 4,8%. La Sinistra resta ferma al 2,1% di due settimane fa, mentre +Europa si porta all’1,9% (+0,2%) e i Verdi scendono all’1,7% (-0,2%).

