Sondaggi politici/ Swg: Lega ko, Pd sopra il 20%, M5s 14%. Renzi 4,2% tallona FI

Alla vigilia del voto in Senato sul caso Gregoretti, i nuovi sondaggi politici di Swg per Tg La7 non sorridono a Matteo Salvini: la Lega resta sì il primo partito d’Italia e con un altro 32,2% di preferenze, ma in soli 7 giorni il calo netto è del 1,1%. Non essendo successo “molto” dal punto di vista politico, se da un lato si può concedere un’oscillazione costante per tutti i partiti, quel dato dice qualcosa di più ovvero una Lega a rischio “consumo” nel ruolo di costante partito d’opposizione senza la possibilità a breve di poter dare quella spallata decisiva per far cadere il Governo Conte-2. Il tema della prescrizione e le fratture costanti interne alla maggioranza giallorossa potrebbero riaccendere le “speranze” del Centrodestra ma al momento a livello elettorale il Governo sembra consolidarsi e non cedere eccessivamente. I sondaggi Swg indicano infatti un 20,7% per il Pd, con +1% in soli 7 giorni, al netto delle difficoltà vissute in settimana dai Dem sul fronte giustizia e riforma fiscale.

SONDAGGI SWG (10 FEBBRAIO): RENZI TALLONA FORZA ITALIA

Non si può certo dire che il Movimento 5 Stelle brilli nei sondaggi politici eppure visti i tempi il 14% con +0,1% per Crimi e Di Maio è un dato positivo in attesa di capire nel prossimo futuro quali scelte di leadership verranno fatte e se vi saranno le paventati “scissioni” con Paragone e Di Battista in pole position. Nel frattempo, resta non lontanissimo il quarto partito in classifica, ovvero Fratelli d’Italia ancora in ascesa al 10,8% (+0,6%, recuperando parte del terreno perso una settimana fa). La Meloni recupera qualche voto “perso” da Salvini e si guadagna lo status di irrinunciabile “gamba” interna al Centrodestra, ormai stabilmente più importante e rilevante di Forza Italia scesa di nuovo in settimana dal 6,3% al 5,4% su scala nazionale. A tallonare Berlusconi ci pensa però Matteo Renzi che in leggerissimo rialzo dello 0,1% con il 4,2% di Italia Viva rappresenta un’alternativa sia numerica sia di posizionamento sullo scacchiere politico sia ovviamente di temi e battaglie da combattere. Distante da Lega-FdI i primi, molto distanti dal Governo Pd-M5s-LeU i secondi, con il tema della prescrizione e della riforma Bonafede che finora ha visto Renzi e Berlusconi più dalla stessa parte che non contro. Chiudono poi i sondaggi politici Swg Azione di Calenda al 2,8% (+0,2%), Sinistra al 2,8% (-0,3%), Verdi 2,1% (+0,1%), Cambiamo Toti all’1,2% (+0,1%).

