Sondaggi politici/ SWG, Lega torna al 34%: cresce cdx, Pd sotto il 19%. E Renzi…

Gli ultimi sondaggi politici delineano un quadro molto interessante, a maggior ragione perché arrivano immediatamente dopo le due “piazze” che, da una parte, hanno visto la reunion del centrodestra in piazza San Giovanni, dall’altra il lancio ufficiale di Italia Viva alla Leopolda di Matteo Renzi. Secondo SWG, come si è potuto notare nel classico sondaggio del lunedì sera nel Tg La7 di Enrico Mentana, sono proprio le forze protagoniste nel fine settimana le uniche a segnare un incremento di consensi nell’elettorato italiano. La Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito, ma rispetto alla settimana scorsa fa segnare un aumento dello 0,8% e torna a toccare il 34%. Nel centrodestra fa un altro balzo in avanti Giorgia Meloni, che con Fratelli d’Italia guadagna a sua volta lo 0,8% portandosi dal 7,6% all’8,4%. In crescita anche Forza Italia, a dispetto dei malumori interni registrati per la partecipazione in piazza di Silvio Berlusconi, dal 5,1 al 5,5%.

SONDAGGI POLITICI, SWG: CALO PD E M5S

Dicevamo che Italia Viva cresce nei sondaggi, con il partito di Matteo Renzi che dopo la Leopolda passa dal 5,3% al 5,6%, ma questa è anche l’unica delle forze di governo a poter essere soddisfatta dell’andamento di questa settimana. Il resto della maggioranza sconta forse l’elevata litigiosità sui temi della Manovra e scende nel gradimento degli italiani. Il Partito Democratico, pur confermandosi secondo partito, passa dal 19,4% al 18,8%, in calo dello 0,6%. Ancora più netto il calo del MoVimento 5 Stelle, passato nel giro di una settimana dal 18,6% al 17,8% (-0,8%). Neanche la componente del governo più piccola in termini numerici può sorridere: Sinistra Italiana perde infatti lo 0,3% e passa dal 3,1% al 2,8%. Numeri che non possono non allarmare la maggioranza, soprattutto alla vigilia del primo appuntamento di un ciclo elettorale potenzialmente decisivo rappresentato dalle regionali in Umbria.

