SONDAGGI POLITICI/ SWG, Lega torna sopra il 33%: Pd sotto il 20% e Matteo Renzi…

Tornano i sondaggi politici anche in questo martedì 15 ottobre a fotografare una situazione in divenire per i maggiori partiti italiani. La rilevazione più recente è attualmente quella sfornata da SWG per il Tg La7 di Enrico Mentana. L’ormai classico sondaggio del lunedì rende evidente come in quest’ultima settimana siano stati premiati maggiormente i partiti d’opposizione rispetto alle forze di maggioranza, alle prese con le tensioni che caratterizzano la messa a punto della Manovra. Ecco allora che al primo posto troviamo ancora una volta la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini torna ad issarsi sopra il 33%, passando dal 32,3% di sette giorni fa al 33,2% attuale, in aumento dello 0,9%, facendo segnare l’incremento maggiore nel corso di questa settimana rispetto a tutti gli altri partiti.

SONDAGGI POLITICI: SWG, PD SOTTO IL 20%

In seconda posizione alle spalle della Lega c’è sempre il Pd: il Partito Democratico scende però al di sotto della soglia psicologica del 20% raggiunta una settimana fa e si attesa al 19,4%, in calo dello 0,6%. Subito dietro il MoVimento 5 Stelle: l’approvazione del taglio dei parlamentari sembra pagare poco dal punto di vista elettorale visto che i grillini salgono di un solo decimale, dal 18,5% al 18,6%. Chi continua a crescere, a conferma che in questa settimana sono state premiate le forze d’opposizione, è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa infatti dal 7,1% al 7,6%. Sembra essere invece già terminato l’effetto novità di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che al 14 ottobre viene accreditato del 5,3%, in calo dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Leggero aumento anche per Forza Italia, con Silvio Berlusconi che guadagna lo 0,1% passando dal 5 al 5,1%.

