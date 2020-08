Sondaggi politici/ Trema Governo Conte: Lega 26,5%, FdI 14,2%, cala ancora il Pd

Nei sondaggi politici pubblicati ieri sera da Swg durante il Tg La7 indirizzano come da tradizione i “movimenti” elettorali e di consensi della settimana: con un Dl Agosto in rampa di lancio assieme al nuovo Dpcm per la proroga delle norme anti-Covid, il Governo Conte “trema” guardando i dati emersi nell’ultimo sondaggio presentato dal tg di Enrico Mentana. La Lega e Fratelli d’Italia crescono, cala invece il Pd mentre riprende quota il M5s, in rotta di collisione su diversi temi – piano economia, legge elettorale e soprattutto nodo immigrazione – con il Premier Giuseppe Conte. Per il Carroccio di Matteo Salvini il 26,5% è un ulteriore passo avanti dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana, mentre per Giorgia Meloni il dato elettorale è sempre in aumento ormai stabile da mesi, con un 14,2% (+0,3%) che vede avvicinarsi ancora il Movimento 5 Stelle. Il Pd cala ulteriormente dello 0,2% e si posiziona al 19,6% su scala nazionale, avvicinata dai grillini al 16,4% con lo 0,4% che segna il massimo aumento rispetto agli altri partiti negli ultimi 7 giorni.

SONDAGGI SWG (3 AGOSTO): CALENDA BATTE ANCORA RENZI

Nel Centrodestra che sale ancora nei sondaggi politici e si avvicina al 50% resta aperta la “grana” Forza Italia: Berlusconi scende al 6% ma con Forza Italia sempre più oggetto delle “mire” del Pd e di Matteo Renzi per cercare un eventuale accordo di Governo che limiti lo spazio d’azione del M5s e aumento l’area “centrista”. In attesa di capire però se gli azzurri cederanno meno alle “lusinghe”, tra i piccoli partiti sotto il 10% da segnalare ancora Sinistra Italiana-Mdp in lieve vantaggio di consensi su Italia Viva e Azione. Per Speranza-Fratoianni il 3,6% è comunque un dato in calo (-0,2% in 7 giorni), ma peggio fanno i renziani anche se in ripresa al 3,1% (+0,1%): prosegue il buon andamento nei sondaggi di Azione con Carlo Calenda che guadagna, oltre a nuovi ingressi in squadra (l’ultimo è l’ex Ministro Enrico Costa, da Forza Italia) anche lo 0,2% di consensi in una settimana. Chiudono le intenzioni di voto Swg i Verdi all’1,9% (+0,1%), Più Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova con l’1,8% (crollo dello 0,3%), Cambiamo! Toti all’1,2% su scala nazionale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA