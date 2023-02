SONDAGGI POLITICI/ Trionfo FdI 31%, Lega stacca Calenda, M5s 17%. Sulle Primarie Pd…

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI TECNÈ PREMIANO ANCORA MELONI E IL CENTRODESTRA

Da un lato la crescita costante del Centrodestra, dall’altra le Primarie Pd che si avvicinano con la base dem che teme un mezzo flop ai gazebo come è stato finora il voto dei circoli: di questo si occupano primariamente i nuovi sondaggi politici realizzati da Tecné (per Mediaset) e Emg Acqua (per la Rai). Dopo la vittoria alle Regionali, i partiti della coalizione di Governo – in particolare Lega e Fratelli d’Italia – vedono accrescere il consenso, nonostante le complesse difficoltà sul fronte caro-benzina prima e ora Superbonus: nei sondaggi politici condotti da Tecné lo scorso 18 febbraio, emerge come Fratelli d’Italia voli letteralmente dopo il voto di Lombardia e Lazio. Il partito della Premier Meloni sale al 31,1% aumentando il distacco dai due partiti del Centrosinistra che ancora rincorrono dopo la cocente sconfitta nelle Regionali.

UE E IDEOLOGIA GREEN/ "Ecco perché la Costituzione non può più difenderci"

Il M5s di Giuseppe Conte resta fermo al 17%, ma si avvicina appena dietro il Pd orientato ormai verso la sfida delle Primarie tra Bonaccini e Schlein per il futuro della Segreteria dem: il 16,7% del Partito Democratico vede diminuire il gap con i 5Stelle, pur rimanendo entrambi ampiamente sotto quota 20% di stima nazionale. Proseguendo con la rassegna delle intenzioni di voto, i sondaggi politici di Tecné danno in crescita netta la Lega di Salvini al 9,2%, ormai staccati sia il Terzo Polo di Calenda e Renzi (scivolati al 7,4%), sia Forza Italia di Silvio Berlusconi comunque in ripresa al 7,8%. L’Alleanza tra Verdi e Sinistra non va oltre il 3,1% mentre PiùEuropa di Bonino si ferma al 2,4%, appena davanti a ItalExit di Paragone all’1,7%. Tutti gli altri partiti assieme nei sondaggi Tecné si fermano al 3,6% mentre il dato sull’astensione è ancora altissimo, ben il 44,2% degli intervistati.

IL CASO/ Il nuovo Prodi: anti-Ursula, sovranista industriale, pro auto a benzina

FIDUCIA GOVERNO E PRIMARIE PD: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Rimanendo ancora un attimo sui sondaggi politici per Mediaset, Tecné rileva come attualmente la fiducia nella Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia nettamente più alta di quella per l’intero suo Governo: la leader FdI chiude al 61% di fiducia l’ultima rassegna di sondaggi nazionali (-0,2% rispetto ai precedenti sondaggi Tecné), con il 34,4% che invece boccia il suo operato; il Governo di Centrodestra che Meloni presiede invece cala nella fiducia fino al 54,6%, comunque nettamente maggiore ai detrattori fermi al 38,2%.

Chiudiamo invece la rassegna di sondaggi politici quotidiana soffermandoci sull’ormai prossimo appuntamento con le Primarie Pd ai gazebo domenica prossima 26 febbraio: secondo i risultati definitivi dei circoli di Lombardia e Lazio, che si aggiungono a quelli del resto d’Italia chiusi giorni fa, saranno Stefano Bonaccini e Elly Schlein a sfidarsi per le Primarie nei gazebo domenica. Il Presidente di Regione Emilia Romagna era primo con 71.043 voti, pari al 54,03%; Schlein con 44.590 voti, pari al 33,91%; il deputato dem Cuperlo terzo con 9.977 voti pari al 7,5%; l’ex ministra De Micheli quarta con 5.869 voti, pari al 4,46%. Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Emg Acqua per Agorà e presentati stamane, gli elettori Pd avrebbero già scelto: il 64% dei dem voterebbe ad oggi Bonaccini mentre solo il 36% punterebbe sulla giovane deputata Pd.

Aggressione a studenti liceo Firenze, video/ Pd “fascisti Azione”: all’origine però…

© RIPRODUZIONE RISERVATA