Sondaggi politici/ Vaccino Covid: 42% aspetterà di farlo per capirne l’efficacia

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie a Swg, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e i dati più significativi arrivano dalle rilevazioni sul vaccino Covid, che potrebbe essere messo a disposizione dei cittadini già a partire dall’inizio del 2021. Infatti, il 42% degli intervistati ha dichiarato che aspetterà a fare il vaccino per capirne l’efficacia. Il 37% lo farà certamente appena possibile, mentre il 16% non ha intenzione di farlo. Il restante 5% ha preferito non rispondere al quesito. L’istituto di Pagnoncelli ha poi chiesto agli italiani se secondo loro ci saranno abbastanza vaccini per tutti già nel 2021: per quasi 6 su 10, il 58%, no. Per il 32% ce ne saranno per tutti, mentre il restante 10% non sa o non indica.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL NATALE

I sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì hanno poi acceso i riflettori sulle misure restrittive disposte dal Governo, a partire dai lockdown differenziati per Regione. Per il 70% questi provvedimenti giusti: ogni regione ha problemi diversi quindi è corretto diversificare le restrizioni. Per il 25% invece sono provvedimenti sbagliati: a tutte le regioni andavano applicate le stesse restrizioni. Ha preferito non rispondere il 5% degli intervistati. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha poi fatto il punto della situazione in vista del periodo natalizio e per il 61% non sarebbe giusto allentare le regole del lockdown: faremmo lo stesso errore fatto questa estate ed i contagi tornerebbero a salire. Per il 31% invece sarebbe giusto allentare le misure restrittive a Natale, farebbe bene sia all’economia del Paese che all’umore dei cittadini. L’83% degli intervistati ha inoltre evidenziato che festeggerà il Natale solo con il nucleo familiare ristretto, mentre l’11% con il nucleo familiare allargato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA