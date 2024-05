SONDAGGI POLITICI/ Vannacci vale l’11% alle Europee 2024: ecco quanti voti “ruba” a Fdi e Forza Italia

Oggi, quasi a bocce ferme dopo il trambusto mediatico dei giorni scorsi, proviamo ad approfondire il fenomeno Vannacci attraverso i sondaggi politici per capire quanto potrebbe pesare, in termini di voti, alle prossime elezioni europee 2024. La sua candidatura nelle file della Lega di Salvini ha suscitato parecchio clamore sia dentro il partito stesso che da parte degli oppositori come anche di una certa opinione pubblica. Vannacci è sicuramente un personaggio forte, che gode di una grande notorietà, ma che risulta anche molto divisivo: c’è infatti chi lo ama alla follia e chi invece lo vorrebbe vedere morto. Al generale, imperturbabile, non gliene frega nulla.

SONDAGGI POLITICI BIDIMEDIA: ECCO I NUMERI DEL GENERALE VANNACCI

Guardando dentro i numeri, con l’ausilio dei sondaggi politici proviamo a capire con una certa obiettività se ci sarà davvero un effetto Vannacci alle elezioni europee 2024. Il sondaggio politico in questione, che andiamo ad analizzare, è stato condotto da Bidimedia che ha domandato agli elettori se sarebbero disponibili a votare il generale Vannacci alle Europee 2024. Ecco che il dato più scontato arriva dalla Lega: il 64% degli elettori del Carroccio lo voterebbero, mentre un 36% non prende in considerazione questa opzione. Più interessante è l’attrattività di Vannacci sui partiti alleati. Ben il 31% degli elettori di FdI prenderebbe in considerazione un voto per il generale.

Tra i forzisti invece solo un 10% di elettori potrebbe votare per Vannaci. Un numero basso, ma se si pensa che Lega e Forza Italia oggi, da quasi tutti i sondaggi politici, sono date appaiate, questa percentuale, seppur irrisoria, in realtà potrebbe fare la differenza e decidere il derby del centrodestra alle Europee. Per completezza di ragionamento i sondaggi politici di Bidimedia riconoscono a Vannacci una percentuale nazionale (potenziale) dell’11%, oltre il 2% in più rispetto alla Lega che Bidimedia attesta all’8,8%. Ovviamente quelli che abbiamo appena snocciolato sono ancora dati parziali, prematuri, ma ci aiutano a orientarci per cominciare a comprendere quanto il fenomeno Vannacci sia un bluff o un colpo di genio.











