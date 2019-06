SONDAGGI POLITICI/ YouTrend: Salvini al 35%, cresce il Pd. Sfida Berlusconi-Meloni

Le continue tensioni all’interno del governo rendono sempre attuali i sondaggi politici in vista di un ritorno al voto che non sembra poi così lontano. La supermedia dei sondaggi stilata da Youtrend è in questo senso perfetta per scattare un’istantanea degli equilibri di forze a quasi un mese dalle elezioni Europee. Il dato che emerge con chiarezza è la continua crescita della Lega: il partito di Matteo Salvini passa dal 34,3% delle elezioni Europee al 35,7%, con un +1,3% che è il segno dell’avanzamento del leader del Carroccio nel gradimento degli italiani. Il secondo partito italiano si conferma il Pd: i dem, nonostante le polemiche interne sul caso Lotti-Csm si portano dal 22,7% al 23,5% (+0,8%). Rispetto al 26 maggio cresce anche il MoVimento 5 Stelle: Di Maio respira dopo il flop delle Europee passando dal 17,1% al 17,9%.

SONDAGGI POLITICI

Ma cosa succede nei sondaggi alle spalle di Lega, Pd e M5s? La sfida più avvincente si consuma all’interno del centrodestra, dove Silvio Berlusconi deve guardarsi dall’assalto di Giorgia Meloni. Forza Italia dopo l’8,8% delle elezioni Europee perde infatti, l’1,3% secondo la supermedia dei sondaggi stilata da YouTrend, portando al 7,5%. Dal canto suo Fratelli d’Italia cresce dello 0,3% raggiungendo il 6,7% dal 6,4% di fine maggio. Da capire quanto nei prossimi giorni peserà la decisione di Berlusconi di affidare il coordinamento del partito al duo Toti-Carfagna. Per quanto riguarda gli altri partiti scende sotto la soglia del 3% +Europa di Emma Bonino: il partito passa dal 3,1% al 2,8% (-0,3%). Lieve aumento de La Sinistra, che cresce dall’1,7% all’1,9% (+0,2%). Perdita importante per i Verdi, passati dal 2,3% delle Europee all’1,8% dell’ultima rilevazione (-0,5%).

