Sondaggi in Polonia: KO al 31% e PiS al 30% in un contesto teso tra crisi internazionali, audio scottanti su Tusk e manovre contro Nawrocki

Stando agli ultimi sondaggi, la Polonia oggi è un puzzle sempre più complesso, in cui l’equilibrio politico si gioca su un filo sottilissimo: secondo l’ultimo rilevamento IBRIS, KO – la coalizione europeista di Donald Tusk – è al 31%, seguita a brevissima distanza dal partito conservatore PiS (30%), con Konfederacja terza forza al 16%, subito dopo troviamo la coalizione TD-PSL al 7%, KKP e Lewica al 6%, e Razem al 3%, numeri che, più che dare certezze, confermano l’incertezza. In mezzo a questo quadro frammentato, il governo guidato da Tusk si trova a fronteggiare una crisi internazionale che ha reso evidente la difficoltà di agire con prontezza anche sul fronte estero.

Il ministro degli Esteri Radosław Sikorski è intervenuto in TV spiegando che, nonostante gli appelli del governo, i cittadini polacchi continuano a partire per zone di guerra come Israele – una scelta che ha già triplicato, in meno di due giorni, il numero di connazionali da evacuare – e la Polonia, ha ricordato, è stata il primo grande Paese UE a muoversi ufficialmente, molto prima di Germania, Francia o USA, ma ciò non ha evitato critiche e malintesi, nati anche da incomprensioni tra funzionari e operatori privati.

E intanto, mentre Sikorski cercava di placare il caos, il governo annunciava anche il ritorno di Marcin Bosacki – già ambasciatore e oggi deputato KO – in veste di nuovo viceministro – un segnale che dentro al Ministero c’è aria di riorganizzazione, forse perfino di scontro interno; il punto è che le emergenze esterne finiscono inevitabilmente per influenzare anche la percezione pubblica interna, ed è in questo clima teso che i partiti si muovono cercando di mantenere consenso.

Il PiS, anche se all’opposizione, continua a sfruttare ogni scivolone dell’esecutivo per rafforzarsi, puntando sull’idea di un governo “debole” e diviso, ma il campo largo di Tusk tiene botta, almeno per ora, mantenendo il vantaggio nei sondaggi, anche se si tratta di un margine che può sparire da un giorno all’altro.

Sondaggi, KO resiste ma il caso Pegasus riaccende il fuoco contro Tusk: si torna a parlare di sorveglianza e scandali

Sondaggi alla mano, Donald Tusk guida un governo che resta in cima alle preferenze, ma con una credibilità che viene messa alla prova giorno dopo giorno, non solo per la gestione delle crisi internazionali o per le difficoltà nei negoziati parlamentari, ma anche per le vecchie ferite che ogni tanto tornano a sanguinare: è il caso degli audio risalenti al 2019, pubblicati da emittenti vicine al PiS, in cui si sente una conversazione tra Roman Giertych e lo stesso Tusk, una chiacchierata privata, certo, ma che contiene parole poco lusinghiere verso alcuni politici e regioni del Paese.

Tusk, all’epoca presidente del Consiglio europeo, era tenuto alla neutralità politica ma dalle registrazioni emergono posizioni che sembrano tutt’altro e Giertych, oggi deputato KO e avvocato personale del premier, ha denunciato che quelle conversazioni sono state intercettate illegalmente con lo spyware Pegasus, accusando direttamente il precedente governo di sorveglianza politica. Il tutto avviene mentre proprio KO sta portando avanti la richiesta di riconteggio dei voti del secondo turno delle presidenziali, vinte da Karol Nawrocki, un altro nome che in questi giorni è finito sotto pressione.

Il Partito Popolare Polacco (PSL), partner della coalizione, ha infatti avviato una strategia chiara per mettere in difficoltà Nawrocki: da una proposta per ripristinare la normativa sull’aborto precedente alla sentenza della Corte costituzionale, fino a un disegno di legge sulle unioni civili, che se approvato obbligherebbe il neopresidente a scegliere tra fedeltà al proprio elettorato conservatore o apertura verso il centro. Un gioco politico a incastro, dove ogni mossa può spostare equilibri e spaccare alleanze, e dove la comunicazione – ancora segnata da spyware e fughe di notizie – può diventare più pericolosa di una mozione in aula.

E mentre Tusk prova a tenere il timone, tra crisi internazionali e fughe di audio, Nawrocki è costretto a muoversi su un campo minato, stretto tra l’immagine istituzionale da preservare e una coalizione che sembra più interessata a metterlo in difficoltà che a cooperare. Il clima resta caldo, e i sondaggi lo riflettono: ogni scandalo, ogni scelta, ogni frase catturata da un microfono aperto rischia di diventare carburante per l’avversario politico di turno.

Sondaggi, il PSL rilancia sulla linea laica e Nawrocki diventa il bersaglio

Il campo della maggioranza ha numeri appena sufficienti nei sondaggi, e questo dà al PSL – spesso silenzioso ma strategicamente centrale – lo spazio per tentare una manovra che punta lontano: mettere in difficoltà il presidente Nawrocki fin dall’inizio del suo mandato. Il piano, rivelato da “Rzeczpospolita”, è preciso: portare in aula proposte divisive, ma formalmente moderate, come la reintroduzione delle norme sull’aborto pre-2020 o una regolamentazione minimale delle unioni civili, abbastanza per guadagnare consenso nell’opinione pubblica senza spaccare apertamente la coalizione, una tattica raffinata, pensata per spingere Nawrocki a scegliere da che parte stare.

L’obiettivo, chiaramente politico, è fare pressione: se il presidente firma, si aliena la destra più tradizionale, se non firma, appare distante dal centro e dall’elettorato più moderato ma in ogni caso, perde qualcosa, ed è in questo scenario che il PSL spera di posizionarsi come ago della bilancia in vista delle prossime elezioni, presentandosi come forza ragionevole, cattolica ma non fondamentalista, pragmatica ma decisa.

È un’operazione di fino, che però ha i suoi rischi in quanto l’elettorato del PSL è sensibile alle questioni ideologiche, e non è detto che accolga favorevolmente un’agenda che tocca nervi scoperti come aborto o diritti civili; Nawrocki, intanto, si trova stretto in una tenaglia politica, con un’immagine ancora in costruzione e un’opinione pubblica che guarda, giudica, e registra ogni passaggio.

La moglie, Marta Nawrocka, già definita “first lady moderna” dai media conservatori, potrebbe diventare un simbolo positivo, oppure finire coinvolta indirettamente nel gioco delle parti, se la tensione politica dovesse continuare a salire. E mentre tutti si preparano allo scontro di lungo periodo, i sondaggi restano l’unico termometro immediato disponibile: un grado in più o in meno può cambiare tutto, perché la Polonia di oggi è un Paese che vive ogni settimana come fosse una campagna elettorale permanente.