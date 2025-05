I sondaggi di fine aprile 2025 in Polonia rivelano un testa a testa serrato tra la coalizione di governo Koalicja Obywatelska (KO) e l’opposizione di Diritto e Giustizia (PiS), entrambe al 31%: la prima in calo di 2 punti, la seconda stabile e sorvegliare questo quadro in bilico c’è l’ascesa di Konfederacja (Kon) formazione di estrema destra salita al 17% (+2) mentre la coalizione centrista Trzecia Droga (TD) si attesta al 10% (+1).

A sinistra, Nowa Lewica (6%) e Razem (5%, +2) faticano a incidere – nonostante timidi recuperi – in un panorama politico sempre più polarizzato e spaccato in due; i dati, raccolti tra il 28 e il 29 aprile, riflettono infatti un elettorato diviso, con il governo di Donald Tusk sotto pressione per le riforme pro-Ue e l’opposizione nazionalista di Jarosław Kaczyński pronta a capitalizzare il malessere degli elettori soprattutto riguardo le questioni economiche.

La crescita di Konfederacja nei sondaggi – che unisce istanze libertarie e ultranazionaliste – indica un disagio diffuso soprattutto tra i giovani e gli imprenditori, insofferenti alle politiche fiscali di Varsavia e il partito – guidato da Sławomir Mentzen – cavalca retoriche anti-tasse e anti-immigrazione, promettendo una “Polonia sovrana” svincolata dall’influenza di Bruxelles; intanto, la coalizione di Tusk – sostenuta da KO, TD e Nowa Lewica – mantiene una maggioranza risicata (47% combinato) ma rischia di perdere slancio dopo le proteste degli agricoltori e gli scandali legati ai fondi Ue.

Sondaggi e scenario elettorale: la Polonia tra Europa e sovranismo, il ruolo chiave di Konfederacja e le minacce esterne

Il vero ago della bilancia potrebbe essere Konfederacja – in quanto – il suo 17% nei sondaggi rischia di scardinare concretamente il tradizionale bipolarismo imponendosi come forza determinante; la formazione – critica verso l’Ue e vicina a posizioni filo-russe – potrebbe infatti complicare gli equilibri post-elettorali soprattutto se PiS decidesse di valutare un’alleanza tattica per tornare al potere.

Nel frattempo, il governo Tusk denuncia interferenze pericolose da parte della Russia con attacchi informatici e campagne di disinformazione che avrebbero l’obiettivo di destabilizzare il voto previsto per il 18 maggio; il ministro degli Affari Digitali Krzysztof Gawkowski ha segnalato un picco di cyberattacchi rivolti a infrastrutture critiche – collegati secondo Varsavia ai servizi di Mosca – mentre l’opposizione accusa il governo di strumentalizzare la questione per screditare i rivali.

In questo clima teso e incerto, la Polonia si appresta a immergersi in elezioni decisive non solo per la sua traiettoria politica interna, ma anche per la stabilità dell’intera architettura europea; con PiS e KO bloccati al 31% nei sondaggi e Konfederacja in agguato, il rischio concreto è quello di un Parlamento frammentato e ingovernabile, in un Paese che resta un riferimento per l’intera sicurezza continentale.