A poche settimane dal voto decisivo del 1 giugno, la Polonia naviga in acque politiche piuttosto agitate con i sondaggi più recenti – diffusi dall’istituto OGB – che dipingono una corsa serrata tra il nazionalista Karol Nawrocki – sostenuto dal partito Diritto e Giustizia (PiS) – e il centrista Rafał Trzaskowski, espressione della Coalizione Civica (KO); con il primo al 52% (+5 rispetto al primo turno) e il secondo al 49% (-4), lo scontro si annuncia senza esclusione di colpi in un Paese dove l’affluenza e il voto degli indecisi potrebbero ribaltare ogni previsione.

Il risultato influenzerà non solo le politiche interne sulla giustizia, l’aborto e i rapporti con l’Ue, ma anche il posizionamento di Varsavia nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni con Mosca; secondo un analista di Varsavia, questo ballottaggio rappresenta uno spartiacque che determinerà se la Polonia guarderà a Bruxelles o si chiuderà in un nazionalismo isolazionista e, entrambi i candidati stanno cercando di sedurre l’elettorato dell’estrema destra, risultato decisivo dopo il sorprendente 14,8% ottenuto da Slawomir Mentzen (Confederazione) al primo turno.

Sondaggi e strategie: l’estrema destra detta l’agenda

Mentre la campagna entra nel vivo e i sondaggi chiariscono lo scenario, i due sfidanti devono fare i conti con le richieste dei partiti minori che hanno trasformato il ballottaggio in un mercato di favori politici: Slawomir Mentzen (terzo classificato con quasi il 15% dei consensi) ha lanciato un ultimatum invitando entrambi i candidati a un dibattito sul suo canale YouTube e ha chiesto, inoltre, di sottoscrivere un documento con sei condizioni, tra cui il blocco delle tasse, il rifiuto di inviare truppe in Ucraina e la limitazione dei poteri Ue.

Mentzen ha avvertito che questa firma sarebbe necessaria per ottenere il loro sostegno, mentre Nawrocki ha definito l’invito come un’offerta seria, Trzaskowski rimane in attesa; nel frattempo, Grzegorz Braun – quarto con il 6,3% – ha avanzato richieste ancora più radicali come lo stop all’accoglienza di profughi ucraini, l’abbandono del Green Deal europeo e la fine delle celebrazioni ebraiche nel palazzo presidenziale.

Una retorica che risuona tra gli elettori giovani e anti-sistema disillusi dai partiti tradizionali, ma il cui apporto rimane incerto; Mentzen ha precisato che i loro sostenitori decideranno in autonomia, lasciando trapelare una fredda neutralità.

Sondaggi e alleanze: Trzaskowski tenta la scalata, Nawrocki punta alla base

Nei sondaggi, il sindaco di Varsavia – nonostante i tiepidi sostegni di Magdalena Biejat (Sinistra) e Szymon Hołownia (Polonia 2050) – affronta una salita ripida a causa del legame con il premier Donald Tusk – la cui popolarità è in calo per le promesse non mantenute – che rischia di alienargli il voto progressista; Trzaskowski ha ammesso di dover dimostrare alla sinistra che le loro battaglie gli stanno a cuore, mentre Nawrocki cavalca l’onda della sfiducia verso il governo, aggregando elettori conservatori e sovranisti.

Dai sondaggi emerge però un dato fondamentale, secondo il quale, il 54% dei voti al primo turno è andato a candidati anti-establishment o di destra, una miniera d’oro per Nawrocki che promette una Polonia sovrana e sicura, ma il vero rompicapo è l’astensionismo: molti elettori di Mentzen e Braun potrebbero disertare le urne, delusi dalla scelta tra due volti del “vecchio sistema” e in questo contesto già particolarmente teso, s’inserisce la dichiarazioni di Adrian Zandberg – candidato di sinistra eliminato al primo turno – che ha rifiutato un appoggio esplicito a Trzaskowski, dichiarando che “non sono sacchi di patate da spostare da una parte all’altra”.

La Polonia si avvicina così al voto decisivo come su un filo sottile sospeso tra due visioni opposte del futuro e il risultato finale potrebbe dipendere da una manciata di voti, dall’umore dell’ultima ora e dalla capacità dei candidati di convincere un elettorato disilluso; tra compromessi politici e richieste estreme, la sfida non è solo tra Nawrocki e Trzaskowski, ma tra due anime opposte del Paese.