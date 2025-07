Sondaggi Polonia: PiS ancora primo al 30%, KO crolla al 28%, Nawrocki perde terreno nei consensi mentre spinge sul tema sicurezza

Questa è la fotografia che ci arriva dagli ultimi sondaggi polacchi raccolti tra il 27 e il 29 giugno da United Surveys, che mostrano un panorama elettorale tutt’altro che stabile con il PiS che si conferma primo partito al 30% nonostante una leggera flessione di un punto rispetto alla rilevazione precedente, mentre la Coalizione Civica (KO) accusa una perdita più pesante e passa dal 34 al 28%, sei punti in meno importanti, in un momento in cui le opposizioni cercavano una spinta e invece si trovano a fare i conti con un calo improvviso che rimescola gli equilibri tra le forze centriste e progressiste.

Sondaggi politici 2025/ Forza Italia testa a testa con la Lega e cala FdI, Pd stabile e Renzi a picco...

Dietro, la destra radicale di Confederazione resta stabile al 16% e si conferma come terzo polo, seguita da Lewica che risale di un punto e si attesta al 7%, mentre Razem e Polska 2050 si fermano al 5%, con PSL e KKP che restano al 4%: sono numeri che raccontano un sistema ancora molto frammentato, con i grandi partiti che si indeboliscono e i più piccoli che faticano a emergere.

Sondaggi Germania: CDU-CSU al 28% AfD al 24%/ Merz punta su migranti e sicurezza per frenare l’estrema destra

Nel mezzo di questa fase di transizione, Karol Nawrocki ha cominciato a dare concretezza alle sue prime mosse, confermando pubblicamente alcuni nomi della squadra che lo accompagnerà al palazzo presidenziale e, parlando in tv di un ufficio già quasi interamente definito, con ministri scelti e contatti in corso da settimane: in particolare, ha indicato nel deputato PiS Marcin Przydacz il futuro responsabile per gli affari internazionali, mentre Wojciech Kolarski – già vicino al presidente uscente Andrzej Duda – dovrebbe restare al suo posto, prova che Nawrocki punta alla continuità su alcuni dossier fondamentali.

Sondaggi UK: Reform in testa al 30%, Labour al 25%/ Starmer insiste sulla riforma del welfare e accusa Farage

Meno certa è invece la nomina del capo dell’Ufficio per la Sicurezza Nazionale, ruolo per cui il nome più quotato resta quello dello storico Sławomir Cenckiewicz, già al centro di polemiche per la sua vicinanza ad ambienti militari e per il suo coinvolgimento in alcune vicende delicate legate alla divulgazione di documenti riservati, ma al di là dei nomi, quello che emerge è l’intenzione di Nawrocki di muoversi rapidamente e di accreditarsi fin da subito come presidente pienamente operativo, pronto a convocare il Consiglio del Gabinetto e a incidere su alcuni temi urgenti come quello della sicurezza e della gestione dei flussi migratori al confine occidentale.

Sondaggi Polonia: fiducia in calo per Trzaskowski mentre Sikorski sorpassa Nawrocki e guida la classifica

Stavolta, nei sondaggi in Polonia, non si parla solo di partiti ma di volti e nomi precisi perché il nuovo sondaggio IBRiS pubblicato da Onet fotografa un movimento chiaro nella classifica di fiducia dei principali leader politici del Paese: al primo posto sale il ministro degli Esteri Radosław Sikorski, che conquista il 43,2% di fiducia tra gli intervistati e scavalca sia il presidente eletto Karol Nawrocki, fermo al 41,9% sia il sindaco di Varsavia Rafał Trzaskowski che con il 41,7% perde ancora terreno rispetto ai sondaggi precedenti.

Non si tratta di scarti enormi, ma in una fase in cui ogni punto può orientare narrazioni e strategie è chiaro che il sorpasso di Sikorski è un segnale forte, l’unico a crescere mentre gli altri due protagonisti principali faticano a rafforzare la propria base; Nawrocki invece, pur mantenendo un livello alto di fiducia, deve fare i conti anche con un dato problematico con il 46,3% degli intervistati che dichiara di non avere fiducia in lui, un numero superiore a quello di chi lo sostiene e questo squilibrio, per un presidente appena eletto, può diventare un elemento problematico nella costruzione del consenso.

La posizione di Trzaskowski invece continua ad apparire indebolita, con la percezione pubblica che lo vede in calo rispetto alle attese e al ruolo che rivestiva fino a pochi mesi fa come possibile guida dell’opposizione: il 44,4% di sfiducia verso di lui è un dato che pesa, e che probabilmente riflette anche il momento difficile della Coalizione Civica, in discesa anche nei sondaggi politici. In un clima generale di incertezze e scosse sotterranee, i sondaggi Polonia mostrano un elettorato fluido, pronto a rivedere le proprie preferenze ma ancora in cerca di riferimenti solidi e questo vale sia per i partiti sia per i singoli leader.

Il presidente sembra voler rispondere a questa esigenza mostrando concretezza e prontezza, cercando di apparire come figura autorevole già prima del giuramento previsto per il 6 agosto, ma resta da capire se riuscirà davvero a rafforzare la sua posizione o se i dati attuali si trasformeranno col tempo in un calo progressivo; nel frattempo, Sikorski – che nelle ultime settimane è stato al centro di diversi dossier internazionali – sembra beneficiare di un’immagine di competenza e affidabilità, almeno agli occhi di un’ampia fascia dell’elettorato.

Sondaggi Polonia: Nawrocki insiste sulla sicurezza dei confini e prepara un Consiglio straordinario

Oltre ai sondaggi, il tema della sicurezza torna al centro della scena politica e mediatica, non tanto per una crisi improvvisa quanto per le dichiarazioni del presidente eletto Karol Nawrocki che ha definito la situazione al confine occidentale con la Germania come “drammatica” e ha annunciato che convocherà con urgenza un Consiglio del Gabinetto subito dopo il suo insediamento, per ricevere tutti i dati aggiornati sull’ingresso di migranti irregolari in territorio polacco.

Un annuncio che ha destato attenzione e polemiche, perché Nawrocki ha accusato apertamente le autorità tedesche di trasferire persone al di fuori dei canali ufficiali verso la Polonia, e ha ribadito che troppo spesso Varsavia apprende i fatti non dalle proprie istituzioni ma da fonti esterne, una critica che si inserisce in un contesto già teso e nervoso tra governo polacco e attivisti civici, e che mostra come il confine, fisico e politico, sia diventato uno dei temi centrali e più delicati della sua agenda.

L’uscita del presidente neoletto sul tema migratorio arriva mentre i dati indicano una forte attenzione dell’opinione pubblica proprio su sicurezza e sovranità e non è quindi un caso che abbia deciso di ribadire il suo no all’attuazione del Patto europeo sulla migrazione, già annunciato in campagna elettorale, e abbia lasciato intendere che utilizzerà tutti gli strumenti costituzionali a sua disposizione per impedirne l’applicazione.

Con toni duri ha parlato di un governo che, secondo lui, non è stato in grado di gestire il confine con la necessaria determinazione e ha ringraziato apertamente i movimenti civici che in alcune zone hanno cercato di supplire all’assenza delle istituzioni, una posizione che divide, ma che risulta perfettamente coerente con la linea politica e comunicativa adottata finora.

L’impressione è che Nawrocki stia cercando di rafforzare la sua immagine su tre fronti: autorevolezza istituzionale, prontezza operativa e attenzione alla base elettorale più sensibile ai temi dell’identità e della sicurezza e, in questo contesto, i sondaggi continuano a offrire un misuratore utile, non solo per interpretare il consenso, ma anche per capire quali argomenti incidono davvero sul clima politico del Paese.