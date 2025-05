I sondaggi per il ballottaggio presidenziale polacco del 1° giugno ci raccontano di una competizione serratissima: Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia e volto della Coalizione Civica (EPP), mantiene un vantaggio risicato al 51%, mentre Karol Nawrocki, esponente del partito Diritto e Giustizia (PiS), è risalito al 49% con un guadagno di 4 punti rispetto al precedente sondaggio del 7-8 maggio, rendendo l’esito estremamente incerto.

I dati, raccolti il 25 maggio su un campione di 1.011 elettori, sono la manifestazione di una spaccatura tra due visioni opposte che vede da un lato il progetto europeista e progressista di Trzaskowski, sostenuto dal premier Donald Tusk e dal presidente romeno Nicușor Dan – intervenuto domenica a Varsavia con una marcia pro-UE – dall’altro, il nazionalismo conservatore di Nawrocki, legato alla svolta autoritaria del PiS (2015-2023) e silenziosamente appoggiato da Donald Trump, come dimostrano le foto del loro incontro alla Casa Bianca.

La campagna, in cui non sono mancati episodi controversi – come l’accusa a Nawrocki di aver usato snus (tabacco vietato) durante un dibattito, respinta dal candidato che ha proposto di sottoporsi a test antidoping – ha trasformato le strade di Varsavia in luogo di scontri tra cortei rivali, con oltre 100.000 partecipanti per schieramento.

Sondaggi e strategie: la corsa al 15% degli elettori di Mentzen

I sondaggi ci fanno intendere che il ballottaggio si giocherà sulla capacità di conquistare il 15% degli elettori di Sławomir Mentzen, il candidato di estrema destra eliminato al primo turno: Trzaskowski punta ad attrarli con promesse di riforme economiche e diritti civili, mentre Nawrocki spinge sulle retoriche anti-immigrazione e difesa dei “valori tradizionali”, cercando di sfruttare il risentimento verso Bruxelles e i dati mostrano, inoltre, che il voto delle campagne e degli anziani propende per Nawrocki, mentre giovani e donne sostengono Trzaskowski, simbolo di una Polonia aperta e inclusiva.

Domenica, durante i comizi finali, Trzaskowski ha ribadito il suo impegno per una Polonia forte in un’Europa unita, criticando le derive autoritarie del PiS, Nawrocki, dal canto suo, ha invocato una nazione libera dall’ingerenza UE, promettendo di tutelare la sovranità nazionale ma intanto, il sostegno internazionale si polarizza sempre di più: oltre a Dan, diversi leader europei hanno espresso solidarietà a Trzaskowski, mentre il nazionalista romeno George Simion si è schierato con Nawrocki, in segno di un’alleanza tra sovranisti europei.

Sondaggi e scenari futuri: voto determinante per le relazioni con l’UE

I sondaggi confermano che oltre a decidere il presidente, il ballottaggio determinerà il futuro rapporto della Polonia con l’UE, in quanto una vittoria di Trzaskowski rafforzerebbe il governo di Tusk, accelerando le riforme per sbloccare i fondi europei e allineare Varsavia alle politiche di Bruxelles, mentre un successo di Nawrocki riaprirebbe lo scontro istituzionale, rischiando sanzioni e isolamento e da tenere in considerazione c’è il rischio di astensionismo tra gli elettori disillusi, fattore che potrebbe favorire il PiS, tradizionalmente più capace di mobilitare la base.

Intanto, il Guardian ha lanciato un appello per sostenere il giornalismo indipendente, volendo ribadire come elezioni così divisive richiedano un’informazione libera da qualsiasi tipo di manipolazione: in un contesto dove disinformazione e fake news minacciano la democrazia, la Polonia diventa una prova del nove per l’intero Occidente e domenica, non si voterà solo per un presidente, ma per definire l’anima stessa di una nazione al momento disorientata e in bilico tra due visioni opposte e inconciliabili.