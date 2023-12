Sondaggi presidenziali Usa 2024/ Trump sorpassa Biden: consensi ai minimi storici per il democratico

I sondaggi sulle Elezioni presidenziali negli Usa in programma nel 2024 svelano che Donald Trump ha sorpassato Joe Biden. A pubblicare i dati è stato il Wall Street Journal. Il tycoon, allo stato attuale, in una ipotetica corsa a due, guiderebbe con 47% a 43%, anche se non è ancora definito quanti e quali saranno i candidati indipendenti che si divideranno la restante fetta dell’elettorato. L’ipotesi è che ce ne possano essere cinque di partiti terzi. In totale, secondo le stime, raccoglierebbero al massimo un totale del 17%. L’ex democratico Robert Kennedy, da solo, potrebbe ottenere l’8%.

I dati che maggiormente preoccupano l’attuale presidente degli Stati Uniti, tuttavia, sono proprio quelli relativi al suo mandato. I consensi sono ai minimi storici, pari al 37%. Il 61% delle persone intervistate inoltre considera complessivamente la sua persona in modo sfavorevole. Per quel che concerne prettamente le scelte governative, meno del 30% degli americani ha un parere positivo della “Bidenomics”, ovvero la corposa politica economica da lui portata avanti. Solo il 23% degli elettori è dell’idea che le scelte di Joe Biden li abbiano aiutati a livello personale, mentre il 53% afferma di essere stato danneggiato da queste.

Sondaggi presidenziali Usa 2024: cresce il favore di Donald Trump

Mentre il favore di Joe Biden scende, secondo i sondaggi sulle Elezioni presidenziali negli Usa in programma nel 2024, al contrario, sale il consenso nei confronti di Donald Trump, che adesso sembrerebbe essere pronto per prendersi la sua rivincita. La parola, tuttavia, spetterà agli americani, che stanno valutando il da farsi in vista della chiamata alle urne. Anche perché conoscono bene il tycoon. I dati, in tal senso, dicono che per la metà degli elettori le politiche del candidato repubblicano, emanate quando quest’ultimo era alla Casa Bianca, sono state di aiuto. C’è però un altro 37% che invece pensa il contrario. La corsa a due sarà dunque serrata e non è da escludere che da candidati indipendenti possano arrivare delle sorprese.











