Sondaggi Primarie Pd/ Bonaccini choc, sorpasso Schlein 56%. Nel voto ai circoli però…

SONDAGGI CHOC SULLE PRIMARIE PD: SCHLEIN SUPERA BONACCINI

E se la partita nel Pd tra Bonaccini e Schlein non fosse chiusa come si pensava? Passata la “sfuriata” delle Elezioni Regionali in casa Pd tiene banco la corsa alle Primarie del prossimo 26 febbraio 2023, con un dato però che sconvolge la contesa interna tra le varie correnti: secondo gli ultimi sondaggi mostrati da Winpoll su “La Stampa” – realizzati l’11-12 febbraio – l’elettorato Dem avrebbe virato con forza sulla candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico. Il dato fa effetto anche perché nei voti ai circoli di questi giorni (la prima fase delle Primarie, conclusasi il 12 febbraio per tutte le Regioni tranne Lombardia-Lazio che hanno deroga fino al 19 febbraio prossimo), e in tutti i sondaggi sulle Primarie delle scorse settimane, il candidato favorito era sempre stato Stefano Bonaccini.

Alla domanda netta proposta dai sondaggi di Winpoll agli elettori Pd – «Si immagini ora che nella fase aperta a tutti accedano Stefano Bonaccini ed Elly Schlein in quanto i più votati tra gli iscritti. Lei chi voterebbe tra…?» – la risposta è decisamente in controtendenza rispetto al voto visto finora tra i tesserati dei circoli Dem: il 56,3% ad oggi voterebbe per la deputata ex Sinistra Ecologista, mentre “solo” il 43,7% punterebbe sul Presidente di Regione Emilia Romagna. In particolare il “sorpasso” di Schlein su Bonaccini vede la crescita netta rispetto agli ultimi sondaggi Winpoll sulle Primarie Pd di un mese fa: la giovane parlamentare guadagna il 7,8% rispetto al precedente sondaggi, lo stesso dato ovviamente perduto nel medesimo tempo dal candidato Bonaccini.

PRIMARIE PD, IL VOTO AI CIRCOLI PER ORA VEDE DAVANTI BONACCINI…

Per quanto riguarda la fiducia espressa dagli elettori Pd, i quattro candidati alla segreteria del Partito Democratico per le prossime Primarie (dopo la prima fase “aperta” ai gazebo del 26 febbraio andranno i primi due più votati nei circoli, ndr) recuperano una sostanziale fiducia generalizzata: Schlein al 78% guida la pattuglia, con Bonaccini al 76%, Cuperlo al 75% e De Micheli al 69%. Poi però per le intenzioni di voto effettive, ecco che la mozione di Elly Schlein sembra al momento clamorosamente in vantaggio forse anche ipotizzando (gli elettori) i risultati delle Regionali giunti qualche ora dopo la realizzazione dei sondaggi sulle Primarie.

Nel frattempo nella giornata del 13 febbraio il Pd ha pubblicato la relazione aggiornata della commissione nazionale per il Congresso: sono stati resi noti i dati provenienti dalle commissioni provinciali dei congressi di circolo svolti tra il 3 e il 12 febbraio. I 127.289 votanti nei circoli hanno prodotto i seguenti risultati: «Bonaccini 68.950 voti, pari al 54,35%; Schlein 42.758 voti, pari al 33,70%; Cuperlo 9.469 voti, pari al 7,46%; De Micheli 5.697voti, pari al 4,49%». Ovviamente a questi dati, che serviranno per nominare i due candidati presenti alle Primarie Pd nei gazebo, vanno attesi quelli dei congressi di circolo di Lombardia e Lazio che avranno tempo fino al 19 febbraio.

