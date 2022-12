Sondaggi Primarie Pd/ Mannheimer: “Bonaccini davanti a Schlein del 10%. Su Renzi…”

PRIMARIE PD, RENATO MANNHEIMER: “BONACCINI DAVANTI NEI SONDAGGI SU SCHLEIN”

In vista delle prossime Primarie del Pd, attese il 19 febbraio 2023, la sfida al momento sembra impari tra il Presidente di Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la sua ex vicepresidente Elly Schlein, da domenica ufficialmente candidata al Congresso: secondo quanto rilevato dai sondaggi in mano a Renato Mannheimer – contattato dal’Adnkronos – Bonaccini avrebbe un nettissimo vantaggio nel “derby” con la ex leader ecologista. «Ho visto delle rilevazioni di cui ho fiducia che davano Bonaccini in vantaggio di un 10 per cento fra chi vota Pd, non fra gli iscritti al partito. Ma tutto dipenderà dalla gara, una bella gara», spiega Mannheimer all’Adnkronos in vista del Congresso del Partito Democratico ad inizio 2023.

Inevitabili le conseguenze che potrebbero avere gli eventuali vincitori così opposti alle Primarie Pd, anche sul resto del Centrosinistra: secondo il sondaggista, il futuro stesso della Federazione del Terzo Polo (Azione + Italia Viva) dipende in primo luogo da Renzi e Calenda ma «Molto dipenderà però anche da cosa succederà al Pd». Se infatti i Dem si sposteranno a sinistra, e dunque per ipotesi la Schlein dovesse vincere e influire sulla linea del partito, «è probabile che quote significative di elettori che stavano nel Partito democratico sperando in una svolta social democratica si allontanino e questo potrebbe favorire il centro», sottolinea Mannheimer all’Adnkronos.

GLI ULTIMI SONDAGGI SULLE PRIMARIE DEL PD: BONACCINI FAVORITO MA…

Da ultimo, il sondaggista ex Rai Renato Mannheimer non vuole però prodigarsi in previsioni troppo a lungo termine come le prossime Elezioni Europee nel 2024: «Terzo Polo primo partito tra due anni? Il futuro non si può prevedere: abbiamo visto succedere di tutto in questi mesi ma mi sembra improbabile, difficile fare previsioni da qui alle europee. Basta guardare il M5s che davamo per finito, invece Conte è riuscito a tirarlo su fortemente. Quindi – conclude l’esperto – può capitare di tutto». Tornando però agli ultimi sondaggi politici sulle Primarie del Pd, le rilevazioni più recenti riguardano i dati espressi da Euromedia Research dello scorso 16 novembre (quando Schlein non era ancora certa della candidatura ma era comunque data come assai probabile).

La sfida in quel frangente era sembrata molto più equilibrata vedendo Bonaccini favorito ma con il 25,9% delle preferenze, di poco davanti a Elly Schlein al 21,4% nell’elettorato dem. De Luca al 5,9%, Boccia al 4,5%, De Micheli (effettivamente candidata) al3,3%, Nardella (che deciso poi di accettare il “ticket” con Bonaccini) 2,5%, Provenzano (pro-schelin) all’1,5% e pure l’altro candidato Matteo Ricci, ormai quasi certamente in “ticket” con la ex eurodeputata, solo allo 0,6% delle preferenze nei sondaggi sulle Primarie Pd.











