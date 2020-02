Sondaggi Primarie Usa 2020/ South Carolina: boom Biden con il 35%

E’ tempo di sondaggi per le Primarie Usa 2020: siamo sempre più vicini all’atteso Super Tuesday del prossimo 3 marzo 2020 ed oggi c’è da registrare una tappa importante come il voto in South Carolina. Come vi abbiamo raccontato, Bernie Sanders trionfa a livello nazionale ma il voto in programma in queste ore non rispecchia il dato Usa: la media dei sondaggi di FiveThirtyEight ci fa sapere che Joe Biden si attesterebbe al 37,5%, un dato in netta controtendenza rispetto ai precedenti. Basti pensare che l’ex vice di Barack Obama una settimana fa era quotato attorno al 23,5%. A contribuire a quest’ottimo dato è il confronto dello scorso 25 febbraio 2020, spiega Youtrend, con il 77enne di Scranton apparso in ottima forma. Senza dimenticare l’appoggio di Jim Clyburn, potente deputato afroamericano: l’endorsement del Majority Whip della Camera ha contribuito in maniera sostanziosa all’affermazione di Biden presso il popolo afroamericano.

SONDAGGI PRIMARIE USA 2020, BOOM DI JOE BIDEN

Joe Biden sembra dunque destinato a trionfare in South Carolina, con i sondaggi delle primarie Usa 2020 di FiveThirtyEight che segnalano Bernie Sanders subito dietro al 18,5%, mentre Tom Steyer è quotato al 12,9%. Pete Buttigieg non va oltre l’8,2%, mentre Elizabeth Warren è al 7,2%. Infine troviamo Amy Klobuchar, con la senatrice del Minnesota ferma al 4,2%. E Mike Bloomberg? L’imprenditore è stato inserito in qualche sondaggio, spiega Youtrend, ma in realtà non sarà presente sulla scheda elettorale. Non dimentichiamo che in South Carolina non esiste la possibilità di ricorrere al write-in, ovvero di scrivere il nome di un ulteriore candidato in uno spazio apposito sulla scheda elettorale. Insomma, il Super Tuesday si avvicina e c’è grande curiosità per il voto in South Carolina…

