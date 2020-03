Sondaggi Primarie Usa 2020, Super Tuesday/ Sanders +17% su Biden in California

Alla vigilia del Super Tuesday non ci sono solo i sondaggi che certificano il vantaggio di Bernie Sanders nella corsa per le Primarie Dem Usa 2020, ma a far rumore è il ritiro semi-improvviso di Pete Buttigieg, fino ad oggi terzo per quantità di delegati guadagnati nelle prime 4 sfide tra Democratici di questi primi due mesi di Elezioni Primarie. 1357 delegati in palio in 14 stati, questo è il Super Tuesday che si appresta a portare un indizio sempre più chiaro sul nome dell’anti Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. Attesa forte anche per vedere come si posizionerà il miliardario Michael Bloomberg che fa il suo esordio nella campagna elettorale Usa 2020: ebbene, tutti contro tutti, o meglio contro Bernie Sanders e i sondaggi in effetti lo certificano. Guardando il voto in California che rientra tra i 14 Stati prossimi al voto, il senatore del Vermont entra nella scena con un vantaggio calcolato da Suffolk per Usa Today in 19% sull’immediato sfidante, Joe Biden: Sanders al 35%, l’ex vicepresidente di Obama al 14%, battuto nei sondaggi da Bloomberg (16%) e di poco sopra Elizabeth Warren (12%) e Buttigieg, poi però ritiratosi dalla candidatura.

SONDAGGI PRIMARIE USA 2020: LA CORSA ALLA NOMINATION DEMOCRATICI

Guardando invece i sondaggi prodotti da Emerson sul Texas, si scopre come anche in questo caso il vantaggio di Sanders è netto – seppur minore – sugli avversari: Bernie al 31%, Biden al 26%, Bloomberg al 16 e Warren al 14%. Tanto in California quanto in Texas i sondaggi su Amy Klobcuhar, una delle poche outsider Dem rimaste nella corsa per le Primarie Usa 2020, viene data torno al 5% su scala nazionale. Ricordando che il Super Tuesday del 3 marzo chiama al voto Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Isola Samoa, è interessante vedere gli ultimi sondaggi nazionali prodotti sui candidati Dem in corsa verso la nomination del prossimo giugno: i dati forniti da TIPP per Ibd vedono un vantaggio globale ancora premiante Bernie Sanders (23%) davanti al candidato democratico Biden (che potrà contare anche sui parte dei voti in mano a Buttigieg) al 20%, a Bloomberg al 13% e con Warren ancora ad un altro grado di consenso al 17%. Chiudono la rilevazione Dem Klobuchar al 6% e Gabbard al 3%.

