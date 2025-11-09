Sondaggi politici, Elezioni Regionali Campania e Puglia 2025: tra Fico e Cirielli 10 punti e M5s arranca, Decaro al 61% ma FdI primo partito davanti al Pd

SONDAGGI REGIONALI CAMPANIA 2025: FICO AVANTI, MA M5S ARRANCA

Se in Campania il distacco è marcato, ma non tale da ritenere chiusa la partita, il discorso cambia invece in Puglia, dove i sondaggi sulle elezioni regionali 2025 mostrano che la partita forse non è mai cominciata. Partiamo dal sondaggio di Ipsos-Doxa, pubblicato dal Corriere, secondo cui Roberto Fico del centrosinistra è in vantaggio nelle intenzioni di voto con il 53%, mentre Edmondo Cirielli del centrodestra si ferma al 42,5%. Ancor più distanti sono gli altri candidati, tutti al di sotto del 2%.

A rendere imprevedibile la sfida è il peso degli indecisi, che rappresentano il 19% degli elettori, con un’affluenza stimata al 44%: dovrebbe dunque calare di oltre dieci punti rispetto a cinque anni fa.

Sul fronte dei partiti, il Pd si conferma come prima forza con il 19,5%, in crescita rispetto alle ultime regionali, seguito da Fratelli d’Italia con il 15% e Forza Italia al 12,6%. Particolare il fatto che il M5S, il partito di Fico, non vada oltre il 10,1%, poco sopra il risultato delle scorse regionali.

C’è poi un altro confronto interessante con i risultati precedenti: allora Vincenzo De Luca, senza alleanze allargate, vinse con il 69,5%; adesso, con Pd e M5S insieme, l’ex presidente della Camera arriva al 53%. Il lavoro svolto dal governatore uscente è giudicato positivamente dal 53% degli intervistati, con un consenso che arriva soprattutto dagli elettori di Fico, ma anche da quasi la metà di quelli di Cirielli.

SONDAGGI REGIONALI PUGLIA 2025: VITTORIA SCONTATA PER DECARO?

Dalla Campania alla Puglia, con i sondaggi regionali di Alessandra Ghisleri e dell’istituto Only Numbers, pubblicati dalla Gazzetta del Mezzogiorno: l’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, è nettamente in vantaggio, visto che otterrebbe il 61,9% dei voti, mentre il suo principale avversario, Luigi Lobuono, sostenuto dal centrodestra, si fermerebbe al 36,1%. Anche qui gli altri candidati sono molto indietro, sotto il 2%.

In questo caso, a rendere interessanti i dati è il fatto che il successo dell’europarlamentare dem sembra trainato in buona parte dal forte supporto delle liste civiche a lui collegate, che da sole raccolgono quasi il 24% dei consensi. Avevano già avuto un ruolo centrale cinque anni fa nella conferma di Michele Emiliano.

Fratelli d’Italia si conferma primo partito in regione, con circa il 24%, davanti al 22,8% del Pd, seguito dalla civica Decaro presidente, che ottiene il 12,8%, e dal M5S, che tocca il 12,4%; Forza Italia è all’8,3% e la Lega si ferma al 4,3%. I dem, dunque, non dovrebbero riuscire a ripetere il clamoroso 33,5% delle europee, legato in parte proprio alla candidatura dell’ex sindaco barese.

Diversi partiti rischiano di restare fuori dal Consiglio per la soglia di sbarramento al 4%, in primis Avs, ma anche la Lega. Altro dato che fa riflettere è il fatto che Decaro piaccia anche agli elettori di centrodestra: quasi il 27% degli elettori di FdI lo apprezza, mentre, paradossalmente, Lobuono è meno apprezzato proprio dagli elettori del suo schieramento.