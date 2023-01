Sondaggi Regionali Lombardia-Lazio/ Fontana 41%, Moratti batte Pd. Rocca +9% sul Csx

I SONDAGGI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA: FONTANA SUPER FAVORITO

A meno di un mese dalle Elezioni Regionali di Lazio e Lombardia – data delle votazioni 12-13 febbraio 2023 – i sondaggi politici inquadrano una situazione al momento molto favorevole per il Centrodestra dei due candidati unici Francesco Rocca e Attilio Fontana. Le ultimissime rilevazioni compiute dai sondaggi di Scenari Politici Winpoll lo scorso 14 gennaio mostrano un vantaggio piuttosto ampio per il Governatore uscente in Lombardia: il 41,3% ad oggi voterebbe Fontana alle Regionali tra un mese, mentre è clamoroso il dato che vede la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti superare il rivale del Centrosinistra, Pierfrancesco Majorino. Ad oggi i sondaggi Winpoll indicano il 27,6% nelle preferenze degli elettori intervistati contro il 25,2% del candidato ex assessore delle giunte Pisapia e Sala a Milano: anche in termini di fiducia personale Fontana batterebbe i due rivali con il 44% contro il 40% di Majorino e il 39% della ex sindaco di Milano.

Nei flussi di voto misurati dai sondaggi sempre Winpoll emerge come Fontana ad oggi “attragga” di recente il 13,7% dei voti FdI, l’8,4% della Lega e il 3,7% di Forza Italia: Moratti invece “sfila” il 3,5% dei voti Pd mentre infine Majorino guadagna dal M5s in coalizione solo l’1,25 delle preferenze. Lombardia con Centrodestra favorito nonostante il sondaggio specifico sull’operato di Fontana non trova grandi plebisciti per il suo primo mandato: soddisfatti sono in totale il 37% degli elettori intervistati, il 23% lo boccia su tutta la linea e il 40% si ritiene “poco soddisfatto” della giunta Fontana negli ultimi 5 anni. La fiducia però su Terzo Polo e M5s-Pd, ad oggi, non riesce a scalfire il consenso del Centrodestra in Lombardia.

Cambiamo regione ma fermiamoci sempre sui sondaggi politici in vista delle Elezioni Regionali del 12-13 febbraio: nel Lazio il Centrosinistra non solo ad oggi viene data sconfitta, clamorosamente, dopo la doppia giunta Zingaretti negli ultimi 10 anni. Vi è infatti un forte rammarico in casa “progressista” per il mancato accordo tra Conte e Letta sul candidato unico, come invece avvenuto per la Lombardia. Come spiega la nota di BidiMedia commentando gli ultimi sondaggi realizzati per RomaToday (pubblicati il 12 gennaio), «la coalizione guidata da Alessio D’Amato e quella guidata da Donatella Bianchi arrivano al 50,3%, lasciando la coalizione di centrodestra che fa riferimento a Francesco Rocca al 45,9%. Certamente non si può pensare che, in caso di alleanza, tutti coloro che oggi voterebbero la candidata del M5S, andrebbero alle urne mettendo la croce sul nome di un candidato o una candidata sostenuta anche dal Pd. Ma di sicuro l’unione aiuterebbe i progressisti, che a febbraio saranno divisi».

Andando sulle intenzioni di voto dei sondaggi BiDiMedia delle Elezioni Regionali Lazio 2023, si scopre che il candidato del Centrodestra Francesco Rocca ottiene ad oggi il 45,1% delle preferenze contro il 36% dell’ex assessore di Zingaretti, Alessio D’Amato. La candidata del M5s Donatella Bianchi non va oltre il 15,3% mentre restano le “briciole” per gli altri candidati alla Regione Lazio: Rosa Rinaldi di Unione Popolare all’1,5%, Sonia Pecorilli del PCI allo 0,5%. Sul fronte partiti invece, fa incetta di voti Fratelli d’Italia con il 35,3% delle preferenze: Lega 4,1%, Forza Italia 3,8%, Udc+Noi Moderati non oltre l’1%. Per i 5Stelle il 13% non fa decollare Bianchi, mentre in casa Dem D’Amato “muove” il 17,5% dei voti Pd, 8,7% per il Terzo Polo a sostegno dell’ex assessore alla Sanità.











