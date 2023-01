Sondaggi Regionali Lombardia-Lazio/ Fontana 44% Majorino a -4%. Rocca stacca Pd a +5%

I SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023: FONTANA DAVANTI, MORATTI KO

A meno di 20 giorni dal voto delle Elezioni Regionali in Lombardia e Lazio la situazione dei sondaggi politici vede un parziale recupero delle liste del Centrosinistra con però i candidati favoriti che restano ancora i due sostenuti dal Centrodestra compatto. Un banco di prova importante per il Governo Meloni che, stante le difficoltà sulla crisi economica e lo scontro sulla benzina, si presenta nelle due Regioni più importanti con i candidati al momento in vantaggio secondo tutti gli ultimi sondaggi politici. Da Winpoll a Index passando per i più recenti di Izi, lo scenario specie in Lombardia vede un vantaggio seppur ridotto comunque bastevole ad oggi per vincere la contesa: il “bipolarismo” tiene alle Regionali lombarde, con l’esperimento del Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti che non sembra dare i frutti sperati da Calenda e Renzi, la candidata ex sindaco di Milano non va oltre infatti il 14,8%.

Le rilevazioni dei sondaggi Izi pubblicate il 23 gennaio sul portale online registra il Governatore uscente Attilio Fontana ancora davanti con il 43,9% delle preferenze: vantaggio di 4 punti sul diretto rivale Pierfrancesco Majorino, fermo al 39,8% e che può nutrire il rimpianto di non aver stretto un accordo con le componenti centriste del Terzo Polo che avrebbero potuto “ribaltare” il voto del 12-13 febbraio al momento a pieno appannaggio del Centrodestra. Se si votasse oggi per il rinnovo del Consiglio Regionale di Lombardia, le liste presenti alle Regionali vedrebbero in casa Cdx ancora FdI leader con il 25,7% delle preferenze, Lega di Fontana al 13,5%, Forza Italia al 6,7% e liste civiche pro-Fontana all’1,4%. A sostegno di Majorino troviamo il Pd al 18,9%, i 5Stelle al 10,2%, Verdi-Sinistra al 6,9%, Liste civiche pro-Majorino al 3,5%; da ultimo, il Terzo Polo vale l’8,5%, le liste civiche pro-Moratti il 3,2%. Secondo i sondaggi Izi in Lombardia l’astensione ad oggi tocca il 31,1% dei rispondenti alle interviste.

REGIONALI LAZIO, I SONDAGGI POLITICI IZI PREMIANO ROCCA: PD-M5S, RIMPIANTI

Dalla Lombardia al Lazio, la situazione per il Centrodestra si fa più “tranquilla”: se infatti i 4 punti di distanza tra Fontana e Majorino negli ultimi sondaggi non fanno dormire sonni sereni al Governo Meloni, alle Regionali del Lazio il vantaggio di Francesco Rocca è individuato tra i 5 e i 6 punti percentuali. Nei sondaggi politici diffusi da Izi il 23 gennaio, la “forbice” si è sì ridotta ma non di quanto sperava il Centrosinistra: il candidato del Centrodestra unito ad oggi vale il 41,5% delle preferenze mentre il candidato rivale Alessio D’Amato, sostenuto da Pd e Terzo Polo, non va oltre il 36,3% pur avendo guadagnato un 2% rispetto alle precedenti rilevazioni Izi. Per la candidata del M5s Donatella Bianchi il 18,9% delle preferenze resta più di un rimpianto all’elettorato di Centrosinistra: qualora infatti Pd-5Stelle si fossero presentati uniti lo scenario su Rocca favorito alla prossima giunta del Lazio sarebbe potuto cambiare.

Guardando invece alle liste presenti alle prossime Elezioni Regionali Lazio 2023, FdI di Giorgia Meloni resta “cannibale”: 29,7% di consensi, con 6,8% a Forza Italia, 5,2% per la Lega, Udc all’1,3%, Noi Moderati 0,5% e liste civiche pro-Rocca all’1,9%. A sostegno di D’Amato invece troviamo il 18,7% del Pd, il 5,6% di Azione-Italia Viva, 3,9% per AVS, 3,7% PiùEuropa, 0,9% Demos, 0,5% Psi e 0,9% per altre liste civiche di Centrosinistra. Chiude la lista il M5s con il 17,6% e le liste civiche pro-Bianchi che non vanno oltre allo 0,7%: ad oggi, l’astensione per le Regionali del Lazio si ferma al 30,1%.











