Sondaggi Elezioni Regionali in Veneto a fine novembre 2025: Stefani convince 6 veneti su 10, Manildo al "palo" senza la spinta del M5s. Dati sulle liste
IL COUNTDOWN IN REGIONE VENETO: I SONDAGGI DELLE REGIONALI 2025 PROIETTANO STEFANI E AFFOSSANO MANILDO
Mancano ormai meno di 20 giorni alla tripla votazione per le Elezioni Regionali 2025, le ultime dell’anno dopo il 2-1 segnato dal Centrodestra (Calabria-Marche contro Toscana) nel “primo turno” post-estate: se per in Campania e Puglia il vantaggio sulla carta del campo largo progressista è netto, in Veneto gli ultimi sondaggi politici raccolti dall’osservatorio Nord-Est di Demos confermano il pienissimo vantaggio della coalizione al Governo. Dopo quasi un ventennio di Luca Zaia come “doge” del Veneto, è Alberto Stefani ad ereditare la responsabilità della Lega in Veneto, candidato e sostenuto da tutto il Centrodestra per un nuovo corso conservatore nel Consiglio di Venezia.
Con le interviste raccolte nel mese di ottobre 2025 in tutta la regione, lo scenario attuale non vede alcun tipo di speranza per il Centrosinistra a sostegno dell’ex sindaco di Treviso: Giovanni Manildo infatti ottiene massimo il 32-36% delle preferenze, battuto dall’erede designato di Zaia, il vicesegretario della Lega Alberto Stefani. Il 58-62% dei consensi per l’attuale segretario della Liga Veneto porterebbero il Centrodestra a riconfermarsi ancora in Veneto, aumentando i consensi nei sondaggi politici sulle Elezioni Regionali 2025 già pubblicati negli scorsi mesi.
Risultato sorprendente al momento per il candidato della lista Resistere Veneto, Riccardo Szumski, dato tra il 2 e il 6%: tra lo 0 e il 4% invece gli altri due candidati presenti sulla scheda elettorale del Veneto, dal leader di Democrazia Sovrana Popolare Marco Rizzo al candidato dei Popolari per il Veneto, Fabio Bui. A sostegno di Stefani, lo ricordiamo, l’intero parterre del Centrodestra nazionale (Lega, FdI, FI, Noi Moderati, Udc) e la lista della Liga Veneta Repubblica; con Manildo invece si schiera il campo largo che comprende in Veneto Pd, M5s, AVS oltre alle liste Volt Europa, Civiche Venete per Manildo, Uniti per Manildo e Rifondazione Comunista.
SONDAGGI SULLE LISTE IN VENETO: IL DERBY SERRATO TRA CARROCCIO E FDI, MALE IL MOVIMENTO 5STELLE
Sempre rimanendo sui sondaggi condotti da Demos – sentendo l’elettorato locale – i dati delle liste per le prossime Elezioni Regionali Veneto 2025 raccontano di due elementi sopra tutti: il “derby” interno tra Lega e Fratelli d’Italia sulla conquista del primo partito regionale, e dunque con maggiore rappresentanza nei seggi in Consiglio Regionale, e poi lo sprofondo rosso per il Movimento 5Stelle che ancora dimostrerebbe completa fatica nelle competizione locali.
Le stime di voto sulle singole liste vedono al momento un testa a testa molto serrato tra i due partiti che più di tutti hanno “concorso” per presentare un proprio candidato Governatore, motivo per cui si è arrivati solo ad inizio ottobre nel definire il terzetto di nomi per Veneto, Puglia e Campania (oltre a Stefani, Luigi Lobuono e Edmondo Cirielli sono gli altri candidati in quota Governo). La Lega di Salvini per il momento rimane avanti di un soffio su Fratelli d’Italia, con rispettivamente il 22-26% di preferenze contro il 21-25% del partito di Giorgia Meloni.
A completare la coalizione a sostegno di Stefni troviamo l’8-12% di consensi per Forza Italia e massimo 5% per le altre liste in quota Centrodestra: in casa progressista invece è solo il Pd a superare il 10%, con un netto 16-20% di potenziali preferenze. Male il M5s di Conte, dato addirittura tra lo 0 e il 4%, superato sia da AVS che dalla lista civica per Manildo (entrambi tra il 4 e l’8% dei consensi).