I sondaggi politici in Regno Unito con l'ulteriore crollo dei Laburisti: Starmer in calo di popolarità (con la "grana" Corbyn), trionfa il Reform di Farage

I LABURISTI DI STARMER SEMPRE PIÙ IN CRISI TRA MIGRANTI, SICUREZZA ED ECONOMIA: GLI ULTIMI SONDAGGI IN REGNO UNITO

Non sorprendono ormai i sondaggi politici e le intenzioni di voto in arrivo dal Regno Unito, anche se fino ad un anno fa parlare di un partito che non fosse Tory o Labour in testa alle preferenze dei britannici era molto più di un’utopia: e invece la vittoria alle Elezioni un anno fa del Premier laburista Keir Starmer ha visto uno dei più rapidi crolli di consensi in epoca recente. Anche con gli ultimi sondaggi in Regno Unito raccolti da YouGov tra il 10 e l’11 agosto 2025 mette in luce un vantaggio nettissimo del ReformUK di Nigel Farage su tutti i rivali, a cominciare da chi ha la maggioranza a Westminster.

Il Labour di Centrosinistra crolla al 21% dietro al 28% dell’ex Brexit Party, con i Conservatori di Badenoch e Sunak che risalgono la china fino al 17% rimanendo di poco davanti ai LibDem con il 16%: male i Verdi al 10%, con il 3% per il partito scozzese e l’1% per i comunisti inglesi.

Ancora senza rilevazione ma pronti a dare battaglia dentro la sinistra (togliendo potenziali voti a Starmer, così come Farage ha dimezzato i consensi dei Conservatori) il nuovo soggetto politico marxista-islamista-socialista dell’ex Labour Corbyn assieme a Zarah Sultana, con adesione a livello europeo dalla sinistra radicale di AVS.

POPOLARITÀ LEADER UK: NON SOLO FARAGE, ANCHE BADENOCH (E TRUMP) MEGLIO DEL PREMIER

La crisi economica, una presenza in politica estera ondivaga tra l’alleanza stretta agli USA fino alle mosse in solitaria come il riconoscimento dello Stato di Palestina (in disaccordo fortissimo con Washington) per stanare Israele, ma soprattutto il forte malessere della cittadinanza inglese davanti a sicurezza in calo e aumenti reati tra i migranti irregolari: tutto questo porta il Premier Starmer ad un calo sensibile dei consensi che non sembra avere fine.

Negli ultimi sondaggi diffusi da City AM e Freshwater Strategies ad inizio agosto, sulla popolarità dei vari leader politici, il n.1 dei laburisti viene surclassato dal potenziale prossimo inquilino di Downing Street: Nigel Farage è al 41% è il politico più amato in Regno Unito, seguito a netta distanza dalla leader dei Tories Kemi Badenoch a 24% e addirittura con il 26% è il Presidente americano Donald Trump ad avere più popolarità di Starmer.

Il Premier UK nei sondaggi sulla popolarità in Regno Unito è staccato al 23%, in ulteriore discesa nei consensi e con un 57% di cittadini inglesi che giudica con forte dissenso la politica del Governo britannico finora. I sondaggi generali sulla popolarità dei leader vedono addirittura in questo ultimo mese, anche senza un vero e proprio partito ufficializzato, Jeremy Corbyn comunque più stimato e apprezzato di Starmer, dando l’impressione che nei prossimi mesi il Labour debba guardarsi non più solo dagli avversari di destra ma anche da un “nemico” interno pronto a dare battaglia già dalle prossime Elezioni locali.