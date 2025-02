TRA MUSK E CRISI GOVERNO, IL “MINI” REFORM È PRIMO PARTITO IN REGNO UNITO: GLI ULTIMI SONDAGGI UK 2025

Mentre il Premier inglese Keir Starmer partecipa (a sorpresa) al Consiglio Europeo informale, gli ultimi sondaggi politici in Regno Unito sconvolgono gli equilibri interni di quello che ormai sembra sempre più vicino ad una “triarchia” politica. Dove un tempo (anche molto recente) esisteva solo l’alternanza tra Labour e Tory, ora non si può più non considerare il seppur piccolo partito Reform UK. Il sondaggio emerso dall’ultima analisi di YouGov – con interviste il 2-3 febbraio 2025 – dà piena legittimità al leader pro-Brexit Nigel Farage, che trascina al primo posto clamoroso il proprio movimento davanti ai rivali storici laburisti e conservatori.

Nei nuovissimi sondaggi del Regno Unito in questo febbraio 2025, il partito nato sulle “ceneri” del Brexit Party ottiene un ottimo 25% di consensi nazionali tra i cittadini inglesi intervistati, davanti al Labour del Governo Starmer e al 21% dei Tory di Badenoch: se però si osservano i “trend” delle ultime settimane, se il Reform UK guadagna ancora fissando il so massimo risultato elettorale, il Partito Laburista a Downing Street perde ancora un 3% netto in neanche un mese, finendo nei sondaggi Regno Uniti 2025 di poco avanti ai Tory in continua flessione, seppur più lieve (-1%). Con i LibDem al 14% e i Verdi al 9%, oltre al 3% dello SNP scozzese, il resto del Parlamento inglese resta con le “briciole” davanti al “triumvirato” di testa.

STARMER IN CROLLO E TORY IN DIFFICOLTÀ: IL CICLONE FARAGE SPAVENTA LONDRA

Come cambiano in neanche un anno i rapporti di forza a Londra la dice lunga dello stato di crisi interna, tanto ai Tory dopo 14 anni ininterrotti i Governi, quanto dello stesso Labour di Starmer dove la “luna di miele” dopo le Elezioni del giugno 2024 sembra ampiamente terminata. Il Reform di Farage invece cresce sfruttando l’effetto MEGA – la potenziale corrente della destra conservativa rilanciata da Elon Musk con lo slogan “Make Europe Great Again” – e la forte delusione dei cittadini davanti alle misure economiche e di sicurezza nazionale del Governo laburista.

Sempre osservando i sondaggi YouGov sulla politica UK, emerge sia la crisi di fiducia dell’elettorato di Centrosinistra (solo il 60% degli elettori oggi rivoterebbe Labour alle urne), sia l’importante e crescente sensazione all’interno dell’elettorato di Centrodestra: vi è un 43% di cittadini UK che ritiene sensata la fusione tra Tory e Reform UK per poter lanciare una vera sfida alla sinistra inglese in Parlamento. Nonostante la particolare politica aggressiva di Nigel Farage, profondo alleato di Trump, è la crisi di Starmer e Badenoch a rendere il Reform primo nei sondaggi e nuovo “attore” in Regno Unito in grado di determinare molto dei prossimi sviluppi politici da qui al 2029. Interessante infine un passaggio dei sondaggi YouGov dove emerge che alle prossime Elezioni UK il Reform di Farage potrebbe sottrarre più seggi alla sinistra del Labour che non alla destra dei Tory.