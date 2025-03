GEORGESCU SFIORA IL 50% DOPO L’ARRESTO: I SONDAGGI IN ROMANIA CONFERMANO I “TIMORI” DELLE ANALISI POST-VOTO

Calin Georgescu sfiora ormai il 50% nei consensi secondo gli ultimi sondaggi in Romania, un “boost” di consensi in più dopo l’arresto-fermo della scorsa settimana: e così, quando veniva fatto notare, a Bruxelles e non solo, che l’annullamento delle Elezioni Presidenziali in Romania avrebbe comportato il completo realizzarsi dei timori esposti dai partiti europeisti, ecco che la realtà dei fatti si presenta a raccogliere i risultati inattesi solo qualche mese fa. Dopo le Elezioni annullate, dopo la nuova data prevista per maggio per il primo turno, e dopo che lo stesso candidato indipendente della destra filo-russa è stato accusato di avere usufruito di interferenze dalla Russia nella vittoria (appena sopra al 20%) nell’autunno 2024, gli eventi degli ultimi giorni hanno elevato ancora di più la posizione del candidato Presidente ora nettamente favorito.

Secondo i sondaggi di MKOR effettuati tra il 25 e il 28 febbraio 2025, il semi-plebiscito per Georgescu è palese, ovvero quello che temevano gli europeisti e gli oppositori ai risultati del primo turno poi annullato: ad oggi prenderebbe il 45,2% delle preferenze, battendo tutti gli altri candidati che ancora devono confermare la loro presenza supportati dai vari partiti in Romania. Con il 20% Antonescu riuscirebbe a conquistare solo metà del consenso della destra filo-russa, qualora però si unissero i partiti europeisti (PNL socialista con il PSD popolare): il liberale Dan non andrebbe oltre il 14% mentre Elena Lasconi, candidata dell’USR e sfidante di Georgescu al ballottaggio poi annullato dalla sentenza della Corte Costituzionale rumena, sprofonda all08% con una voragine di preferenze che si è diretta verso lo stesso blocco di destra.

Sempre nei sondaggi in Romania condotti da MKOR ma con un secondo scenario alternativo – dove non si presentassero assieme le liste europeiste – Georgescu comunque prenderebbe il 44% dei consensi, stracciando l’intera concorrenza tanto al primo quanto all’eventuale secondo turno delle Elezioni: Bolojian del PSD al 16%, Dan al 14%, Lasconi al 9% e Antonescu al 9%, mentre il candidato di AUR Simion – in piazza in queste settimane a fianco di Georgescu e in protesta contro il sistema di potere del Governo Ciolacu (PNL) – non andrebbe oltre all’1%, qualora appunto si presentasse in autonomia.

GLI ATTACCHI CONTINUI DA UE E FRANCIA, IL CAOS VERSO LE ELEZIONI E IL PRESUNTO TENTATO GOLPE: COSA SUCCEDE IN ROMANIA

La situazione della Romania è, per certi versi, legata a doppio filo a quanto succede nella vicina Ucraina: non tanto per una guerra sanguinosa in corso sul proprio territorio, ma per lo scontro geopolitico che sottende le prossime delicatissime Elezioni Presidenziali. La vittoria di un candidato a sorpresa come Georgescu al primo turno ha scatenato la protesta del Governo e della Corte Costituzionale che hanno clamorosamente annullato il voto dei cittadini invocando un nuovo appuntamento elettorale. Ed è così che l’asse di scontro Ue vs Russia si ripercuote anche in Romania, così appunto come per Kiev: da Bruxelles lo scenario politico in evoluzione a Bucarest viene guardato con molta attenzione, specie dopo l’arresto e le indagini nei confronti dello stesso Georgescu.

Accusato di avere legami con Mosca, e con le sue guardie del corpo personali trovate con denaro e arsenali di armi in casa, il candidato della destra rumena cresce nei sondaggi di tutta la Romania e si appresta a vincere con il doppio dei voti in più le Elezioni in maggio. Prima con il commissario Breton e poi con il Presidente francese Macron, i leader europei definiscono il “caso Romania” un esempio del tentativo russo di voler interferire con il potere democratico europeo. Mentre l’Europa prova il “riarmo” contro le minacce russe, svariati Paesi dell’est iniziano a soffrire il grado di conflittualità tra i due mondi entrati in collisone con lo scoppio della guerra in Ucraina.

A corredo del periodo di assoluto caos sociale e politico in Romania, è di questa mattina la notizia che ben 6 persone sono state arrestate a Bucarest con l’accusa di tentato golpe contro il Governo socialdemocratico, nell’ambito della medesima inchiesta che vede indagato anche Georgescu. Legami con la Russia, tentato colpo di Stato con le ultime elezioni ma anche volontà di imporre una nuova Costituzione e infine l’annuncio di un possibile ritiro dalla NATO: queste le accuse contro il gruppo di destra che avrebbe tentato di sfidare l’ex Presidente Iohannis e l’attuale Premier Ciolacu. Gli Usa di Trump e Musk e parte della destra europea non credono alla tesi avanzata dalla procura rumena, accusando invece il sistema di potere in UE che non sopporterebbe la vittoria di candidati anti-Bruxelles come Georgerscu in Romania, così come Orban in Ungheria e Vucic in Serbia.