COSA SUCCEDE CON GEORGESCU CANDIDATO ALLE ELEZIONI IN ROMANI E…

Se è vero che i sondaggi politici non sempre poi trovano piena concordanza con la realtà elettorale, lo scenario che si sta aprendo in Romania verso le Elezioni Presidenziali del prossimo 4 maggio 2025 non pare al momento così “campato in aria”. Le ultime rilevazioni fatte dai sondaggi Sociopol verso la ripetizione del primo turno – dopo il clamoroso annullamento della Corte Costituzionale del voto tenutosi a novembre 2024 – vedono il candidato filorusso al centro delle polemiche in mezza Europa, Calin Georgescu, grande favorito per la vittoria finale.

Sondaggi politici 2025/ Calo Meloni 28%, Lega prende voti persi FdI, Pd 23%. Truppe a Kiev, italiani prudenti

Accusato di ingerenze e aiuti dalla Russia, ritenuto un potenziale fautore di un “colpo di Stato” anti-UE, il leader indipendente appoggiato ora dalle varie destre in Romania è stato nel giro di una settimana arrestato con gravi accuse, poi ammesso in un primo momento dalla Corte Costituzionale alle Elezioni, e appena due giorni dopo – nella serata di domenica – escluso dalla contesa dalla Commissione Elettorale. I sondaggi in Romania nelle ultime settimane sono piuttosto ondivaghi ma concordano su un tema decisamente univoco: Georgescu, se si votasse oggi, trionferebbe al primo turno e avrebbe fortissime possibilità di divenire il prossimo Presidente della Repubblica al ballottaggio di metà maggio.

Sondaggi Germania 2025/ CDU perde 2% dopo l’accordo con SPD: AfD 21% e Linke 10% accusano l’asse Merz-Scholz

Tornando sui dati più recenti di Sociopol, con il candidato della destra in campo, sarebbe trionfo al 38%, nonostante il calo di 7 punti rispetto ai sondaggi di inizio febbraio: Georgescu sbaraglierebbe tutti gli avversari, dall’ex Premier socialista Ponta al 16% fino al potenziale nuovo candidato dei gruppi “filo-UE” Antonescu, al 14%. A chiudere i sondaggi in Romania troviamo il liberale Dan, sempre al 14%, mentre il leader di AUR Simion (che molto probabilmente si ritirerebbe per far confluire i voti su Georgescu) non andrebbe oltre il 10%, appena davanti alla leader USR Elena Lasconi all’8%.

Sondaggi politici 2025/ Vannacci-Rizzo, lista potenziale all’11%. Centrodestra +10% su campo largo, Pd al 21%

… COSA PUÒ AVVENIRE SENZA IL LEADER FILO-RUSSO: TUTTI GLI SCENARI (E GLI SCONTRI)

Ma al di là dei sondaggi e delle previsioni, il vero punto della questione in Romania è uno e uno solo: è un maggiore servizio alla democrazia escludere un candidato dalle Elezioni per delle (pare comprovate) ingerenze dalla Russia nei suoi confronti, o accettare il confronto democratico con il rischio di vedere la vittoria di un potenziale nuovo Presidente filo-russo e anti-UE? Di questo si interroga l’analista medio internazionale, nell’approcciarsi al caos in Romania ri-esploso nelle piazze dopo l’annuncio ieri sera dello stop (per il momento) alla candidatura di Georgescu.

L’ex professore e membro della Polizia Segreta rumena durante l’URSS ha accusato l’Europa di una profonda tirannia e dittatura nell’insistere contro la sua persona e la sua candidatura, annunciando di aver presentato immediatamente ricorso alla Corte Costituzionale contro l’esclusione dal primo turno delle Elezioni Presidenziali 2025. Ma è proprio nel duplice e opposto “sentiment” attorno al caso-Georgescu che si muoveranno probabilmente i fili della campagna elettorale: i “pro-Russia” che vedono nell’esclusione di Georgescu una riprova della guerra a distanza lanciata dall’Unione Europea contro Mosca; i pro-UE, che invece ritengono il candidato della destra un pericolo per la democrazia da fermare ad ogni costo.

I sondaggi in Romania sempre di Sociopol, nello scenario senza Georgescu alle urne vedono il leader di AUR Simion al 28%, come principale potenziale “sostituto” del leader indipendente: al 22% salirebbe Ponta, mentre Dan rimarrebbe al 19% davanti all’europeista Antonescu (12% invece per Lasconi). Al netto dello scontro pro/contro Putin, resta un dato espresso ancora dai sondaggi rumeni, questa volta di Inscop (interviste a fine gennaio 2025): l’elettorato rumeno resta profondamente pro-Occidente, pro-NATO e Unione Europea, con l’87,5% che vorrebbe rimanere assolutamente dentro la sfera occidentale, mentre solo il 6% ripone fiducia nella Russia di Putin. Il punto dunque, vista la crescita netta di Georgescu dal 21% circa del primo turno (poi annullato dalla Corte, ndr) di fine 2024, all’attuale circa 40%, riguarda molto probabilmente l’irritazione per azioni considerate anti-democratiche: prima per il voto annullato, poi per il candidato escluso.