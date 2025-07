I sondaggi politici in Spagna confermano la crisi del Governo Sanchez: Popolari al 36%, +7% sul PSOE. La "grana" spagnola piomba sulla UE di Von der Leyen

I NUOVI SONDAGGI POLITICI IN SPAGNA CONFERMANO IL TREND DELLA CRISI PSOE: POPOLARI IN LIEVE CALO MA SEMPRE AL 36%

Non si discostano di molto dalle ultime settimane, eppure i nuovi sondaggi politici in Spagna è come se dessero motivi in più alla sinistra del Governo Sanchez di temere i prossimi scenari di una maggioranza che rischia realmente dopo gli scandali corruzione e molestie che stanno tenendo in ostaggio il PSOE. Osservando gli ultimi sondaggi raccolti da InviMark per La Sexta, seppur con un lieve calo dell’1% tra fine giugno e inizio luglio, il Partito Popolare resta ampiamente il primo movimento di Spagna con il 36,3% dei consensi.

Alberto Nunez Feijoo, assieme alla compagine dei Popolari conservatori, allunga comunque sui diretti avversari Socialisti di Pedro Sanchez, con il PSOE che nel pieno della bufera interna non va oltre il 29,2% nei sondaggi politici nazionali: al terzo posto si mantiene stabile la destra di Vox con il 14,2%, mentre il blocco di sinistra che appoggia il Governo Sanchez – Sumar – resta al 5% perdendo nettamente il 7% in soli due anni. Non fa meglio Podemos al 4,1% mentre la destra conservatrice di SALF si ferma all’1,9%.

CAOS SOCIALISTI IN SPAGNA, ULTERIORE GRANA PER LA COMMISSIONE VON DER LEYEN

Prima lo scandalo corruzione che coinvolge ben tre esponenti di spicco del Partito Socialista – tra cui il n.3 del PSOE Santos Cerdan incarcerato negli scorsi giorni – e poi anche le proteste sulle presunte molestie commesse dal collaboratore di Sanchez, Francisco Salazar: lo scenario di crisi del Governo di Spagna è forse ai livelli massimi, anche più delle precedenti inchieste che avevano coinvolto per traffico di influenze la moglie e il fratello del Premier socialista.

Se già i sondaggi in Spagna vedevano i Popolari in netto vantaggio prima degli scandali giudiziari, ora le politiche di Sanchez restano a serio rischio con il consenso per il PP che aumenta a ben 7 punti di vantaggio sullo PSOE. Non solo, va segnalato uno maxi sciopero dei giudizi spagnoli in aperta critica contro la riforma messa in campo dal Governo di sinistra, in particolare sul tentativo di “riordinare” l’accesso alle carriere di procuratori e magistrati.

È insomma in piena crisi il Governo Sanchez, per ora non ancora in termini di sfaldamento della maggioranza (anche per l’ottenuto appoggio degli autonomisti catalani dopo l’amnistia per Puigdemont e soci) ma più per gli scandali e le grosse polemiche anche tra gli stessi elettori e “colonnelli”: alcuni rimasti anonimi nel PSOE hanno spiegato a “Politico” che il Premier dovrebbe dimettersi per evitare di trascinare il Partito Socialista ai minimi termini entro le Elezioni Politiche del 2027. Addirittura l’ex Premier socialista Felipe Gonzalez appena pochi giorni fa aveva parlato di «corruzione politica» l’aver concesso amnistia ai leader catalani.

In tutto questo la “grana” Sanchez potrebbe presto colpire anche la Commissione Europea, in particolare la leader Ursula Von der Leyen che già vive scenari di forte instabilità politica dopo la mozione di sfiducia sul Pfizergate e i vari dossier aperti su riarmo, dazi e guerre. Se infatti dovesse cadere il Governo socialista in Spagna, l’unico di spicco orientato a sinistra a livello europeo, i Socialisti della commissaria Teresa Ribeira potrebbero anche “staccare” la spina al Governo di Bruxelles non avendo più le garanzie di una “vicinanza” politica in Consiglio UE per controbilanciare gli altri Governi di Centrodestra.