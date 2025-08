Gli ultimi sondaggi Spagna 2025 confermano la crisi del governo Sanchez: i Socialisti perdono punti, mentre crescono i Popolari e Vox

Sembra essere sempre più confermata dai sondaggi Spagna la crisi interna del governo guidato da Pedro Sanchez che rischia – ci torneremo dopo – di estendersi fino ai banchi di Bruxelles causando un terremoto che rischia di far cadere gli equilibri politici (già precari) dell’Unione Europea: gli ultimi sondaggi Spagna, infatti, da un lato, confermano il calo di consensi per il partito al potere – ovvero i Socialisti del PSOE – e, dall’altro lato, l’aumento dei Popolari del PP.

Sondaggi politici 2025, calo estivo di Pd e FdI/ Stop Schlein a -7%. Centrodestra 47% inguaia il campo largo

Partendo proprio dai dati degli ultimi sondaggi Spagna – condotti dall’istituto Europe Elects tra il 21 e il 30 giugno -, è interessante notare che (rispetto alla precedente rilevazione) i Socialisti del PSOE guidati proprio da Pedro Sanchez hanno perso 5 punti percentuali toccando il 26,7% di consensi; mentre al contempo il Partito Popolare (appunto PP) è cresciuto di poco più di 1 punto passando dal 33,1% all’attuale 34,9 per cento.

Sondaggi politici 2025/ Meloni e Lega al top nel Cdx: M5s sopra 13%, Pd fermo al 22%. Calenda ‘annulla’ Renzi

Al contempo, secondo i sondaggi Spagna di Europe Elects, a segnare la maggiore crescita sono i populisti di Vox che sono passati dal 12,4 al 14,8% nell’arco di appena una settimana, con un contestuale netto calo della sinistra rappresentata da Sumar che ha toccato appena il 7,9% di consensi (con una variazione negativa di poco più di 4 punti percentuali); mentre il partito minoritario dal resta Podemos con il 4,4% di favore popolare, stabile rispetto alla precedente rilevazione.

La crisi dei sondaggi Spagna che si estende fino all’Unione Europa: senza Sanchez rischia di cadere l’accordo PPE-PSE

Insomma, come dicevamo in apertura, i sondaggi Spagna sembrano confermare l’ormai evidente crisi di consensi attorno al terzo governo guidato da Pedro Sanchez, partito già nel 2023 a rilento a causa della decisione si sciogliere in anticipo il Parlamento per via della sconfitta alle elezioni amministrative: attualmente sulle spalle del premier socialista pesano soprattutto gli scandali legati alla corruzione che stanno coinvolgendo – ancora in attesa di conferma ufficiale – due dei suoi uomini più fidati; ovvero Santos Cerdan e José Luis Ábalos.

Germania, per 84% libertà di espressione è a rischio/ Sondaggio INSA: 54% ha sperimentato intimidazioni

A migliorare leggermente la disastrosa situazione per Sanchez certificata dai sondaggi Spagna ci ha pensato un altro scandalo che ha coinvolto l’ex esponente dei popolari Cristóbal Montoro; ma in ogni caso resta il fatto che l’eventuale caduta del governo socialista spagnolo potrebbe causare una profonda crisi all’interno delle file dell’Unione Europea: proprio Sanchez, infatti, è l’attuale collante degli accordi politici tra i Socialisti europei del PSE e il PPE di von der Leyen, senza il quale si potrebbe bloccare la macchina legislativa di Bruxelles; specialmente nel caso in cui sia il PP ad avere la meglio in un’eventuale elezione in Spagna.