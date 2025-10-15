I sondaggi in Spagna premiano PP e Vox, il Governo Sanchez resta attaccato al voto dei catalani e non "incassa" dopo le posizioni pro-Pal e anti-Trump

SANCHEZ NON VOLA NEI SONDAGGI: SALE VOX, LIEVE CALO PER I POPOLARI

La Spagna di Pedro Sanchez negli ultimi mesi si è intestata il ruolo di “apripista” nella condanna a Israele sui massacri a Gaza, inneggiando al riconoscimento della Palestina e lanciando battaglie (spesso “simboliche”) contro il Governo diretto da Netanyahu: ebbene, i sondaggi in Spagna non sembrano affatto seguirlo nelle sue “prediche” pro-Pal, dimostrando come tanto in Spagna quanto in Italia al cittadino medio interessi più come vengono condotte riforme, leggi e miglioramenti dello stato economico della popolazione.

Dopo aver presenziato assieme agli altri leader internazionali al summit di Sharm per la firma dell’accordo di pace a Gaza, il leader del Governo socialista ha ribadito la sua convinzione che nella Striscia «è stato compiuto un genocidio» e per questo nessun accordo dovrà impedire che Netanyahu «rimanga impunito». Oltre all’embargo delle armi contro Israele che è valso a Sanchez il plauso dei movimento della sinistra pro-Pal europea, il Premier ha aggiunto nelle scorse ore come non sia possibile «parlare di pace se permane l’impunità».

I sondaggi però sembrano andare da un’altra parte, con il PSOE di Sanchez (specie dopo lo scandalo giudiziario che lo ha colpito a settembre, ndr) che rimane staccato nettamente di 7 punti dal Partito Popolare ancora oggi prima lista in Spagna: i dati raccolti da SocioMetrica il 6-10 ottobre vedono il PP di Alberto Nunez Fejoo in vetta con il 34%, anche se con lieve calo rispetto ai sondaggi di fine agosto 2025.

Il PSOE si ferma al 27%, rimanendo davanti alla destra di Vox che pure aumenta ancora i consensi salendo fino al 17%. Per la sinistra di Sumar al 6% e la lista populista di sinistra Podemos al 4% restano consensi “stabili”, sopra comunque i catalani ERC e JUNTS che non vanno oltre il 3% complessivo.

CONTINUA LO SCONTRO SANCHEZ-TRUMP: DALLE SPESE NATO (NON RISPETTATE) AL CAOS SU GAZA

Con un Governo che persiste in Parlamento con una maggioranza molto risicata e “appesa” sostanzialmente al voto degli autonomisti catalani (giova ricordare l’accordo con l’amnistia per gli imputati della secessione della Catalogna, ndr), il PSOE di Sanchez si concentra sulla crescita economica con dati incoraggianti per la Spagna, e sulle posizioni politico-ideologiche riguardo la guerra in Medio Oriente e il sistema di difesa NATO.

Nelle ultime ore tra l’altro monta la polemica tra Washington e Madrid dopo che il Presidente Trump ha minacciato l’espulsione dall’Alleanza Atlantica per la Spagna visto il suo persistere nel non impegnarsi ad aumentare le spese militari: dopo la difficile trattativa nei mesi scorsi durante il vertice NATO, Sanchez con il suo Governo non sembra prendere la direzione di rispettare gli obiettivi di capacità militare.

«Sono molto deluso dalla Spagna», ha detto ieri il leader americano, definendo come irrispettosa la condotta del Governo Sanchez, «potrei punirli con i dazi». Secondo Madrid si tratterebbero di dichiarazioni informali di Trump che vanno sdrammatizzate e ricondotte poi ad una seria politica di confronto sul tema: «i nostri rapporti sono positivi e consolidati», ha detto il Premier socialista in difficoltà nei sondaggi ma ancora molto apprezzato a livello di opinione pubblica mediatica, tanto in Spagna quanto soprattutto all’estero.