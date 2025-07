Gli ultimi sondaggi Spagna confermano il successo del PP in Galizia: se si votasse oggi, otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi

Secondo gli ultimissimi sondaggi condotti in Spagna, nella regione della Galizia – che comprende le province di A Coruña, Pontevedra, Ourense e Lugo -, il Partito Popolare (o semplicemente PP) sembra confermare una solida maggioranza assoluta superiore al 48% che lo renderebbe il primo partito a superare quel record storico di seggi che risale al 1993 e che fu ottenuto da Manuel Fraga: a dirlo è la più recente rilevazione sulle intenzioni di voto condotta dall’istituto Sigma Dos per il quotidiano El Mundo.

Nel dettaglio, secondo i sondaggi condotti in un’area della Spagna che del 2009 a questa parte ha sempre visto l’assoluto predominio del PP, confermerebbero questa storica leadership con un contestuale aumento dei potenziali voti se gli elettori andassero al voto nei prossimi giorni: secondo Sigma Dos, in particolare, il PP guidato in Galizia da Alfonso Rueda otterrebbe il 48,7% dei voti, superiori di 1,3 punti percentuali rispetto all’attualità, proiettati su 43 seggi complessivi.

Al contempo, nella medesima area della Spagna il secondo partito sarebbe il nazionalista BNG guidato da Ana Pontón che passerebbe dagli attuali 29,9% di voti fino al 31,3% che corrisponderebbero a 25 seggi; mentre quello dei socialisti del PSOE – in Galizia capitanato da Xosé Gómez Besteiro – sarebbe un vero e proprio flop con un misero 11,8% di voti e un calo netto rispetto agli attuali 14,1%, per un totale di soli 7 seggi rispetto agli attuali 9.

Sondaggi Spagna: secondo Sigma Dos in Galizia il Partito Popolare potrebbe facilmente raggiungere la maggioranza

Insomma, sono i Popolari di Rueda a riscuotere – ancora – il maggior successo elettorale in Galizia secondo i più recenti sondaggi di Sigma Dos ed è interessante notare che i loro elettori sono quelli a dimostrare una maggiore fedeltà nei confronti del partito: secondo i dati raccolti dall’istituto e presentati da El Mundo, infatti, l’88,8% di chi li votò 17 mesi fa sarebbe disposto a confermare il voto se si andasse alle urne nei prossimi giorni.

D’altra parte, un risultato simile (ma leggermente inferiore) lo segna anche il BNG con l’86,2% degli elettori che voterebbe nuovamente per Pontón, ma è – anche in questo caso – il PSOE a far segnare secondo i sondaggi il risultato peggiore con un misero 55,4% di elettori che confermerebbe il suo voto di 17 mesi fa in questo momento: degli elettori sfiduciati, il 5,6% – secondo i sondaggi di Sigma Dos – voterebbe ora per il PP e un altro 15,7% punterebbe su BNG; mentre i restanti si professano indecisi.