Secondo i sondaggi spagnoli condotti da SocioMétrica tra il 19 e il 22 maggio su un campione di 1.812 persone, il Partito Popolare mantiene salda la sua posizione al 35%, mentre il PSOE guidato da Sánchez scivola di un punto percentuale, attestandosi al 29%, ma a sinistra il panorama si complica: Sumar perde consensi fino al 5% (-1%), mentre Podemos resta ancorato al 4%, il partito di Abascal – Vox – si conferma terza forza al 14%, ma il dato più impattante riguarda la frammentazione territoriale.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Elon Musk si dimette dall’amministrazione Trump (29 maggio 2025)

Le sigle indipendentiste come Junts ed ERC (entrambe al 2%), insieme al BNG (1%), acquisiscono un peso strategico, diventando potenziali arbitri degli equilibri parlamentari e in questo contesto già teso, è esploso lo scontro sul blackout del 28 aprile: il Congresso ha approvato due commissioni d’inchiesta parallele – una proposta dal governo (175 voti) e una dal PP (180 voti) – creando una frattura istituzionale profonda e irreversibile.

Dazi Trump bloccati da Corte Federale USA: ora cosa succede/ Casa Bianca: “è golpe”. Cina: “cancellate tutto”

L’opposizione, sostenuta da Junts e Podemos, ha puntato il dito contro Sánchez per presunte mancanze nella prevenzione della crisi elettrica, proponendo persino un ritorno al nucleare come alternativa strategica con il governo che, intanto, cerca di limitare i danni ma il duello tra istituzioni indebolisce l’esecutivo in una fase problematica sul piano energetico, proprio mentre l’UE preme per migliorare le interconnessioni della penisola iberica alla rete continentale.

Sondaggi e strategia Sánchez: tra le lingue minoritarie e la crisi a Gaza per riconquistare sinistra

Con i sondaggi che indicano un calo costante del fronte progressista, Sánchez tenta una doppia contromossa sul piano europeo: a Bruxelles, durante il vertice con Ursula Von der Leyen, ha chiesto sanzioni contro Israele, definendo l’intervento militare di Netanyahu un’invasione illegittima e, contemporaneamente, ha sollecitato il riconoscimento ufficiale dell’UE per le lingue catalana, basca e galiziana.

SCONTRO UE-USA/ Lo dicono pollo e carne di manzo, l’area di libero mercato favorisce più Bruxelles di Trump

Questa strategia appare accuratamente calcolata, in quanto se da un lato intende recuperare l’elettorato progressista ormai disilluso – come dimostrano i recenti cali di Sumar e Podemos – dall’altro cerca di garantire il sostegno parlamentare di Junts in cambio di concessioni simboliche ma importanti sul piano identitario, ma la mossa non è immune da critiche: il PP l’ha definita un mero “calcolo elettorale”, mentre intellettuali catalani come Enric Vila hanno parlato di una strumentalizzazione del patrimonio culturale, affermando che “la lingua è l’assoluto della Catalogna”.

Nel frattempo, Sánchez cerca di spingere sul declino delle spinte indipendentiste nella regione, promuovendo il cosiddetto “neo-pujolismo” incarnato dal ministro Salvador Illa, ma, sebbene l’operazione possa rafforzare la narrazione di una “Spagna plurale”, rischia anche di perdere segmenti più moderati dell’elettorato nazionale: la scommessa è tutta sulla riuscita del riconoscimento linguistico in sede europea.

Sondaggi e la trappola per Feijóo: Catalogna e blackout determinano il futuro del PP

I sondaggi che danno il PP al 35% potrebbero trarre in inganno: per Feijóo, infatti, il vantaggio attuale nasconde alcune insidie che potrebbero compromettere il percorso verso la maggioranza assoluta e la scelta di opporsi allo status UE per il catalano e il basco, allineandosi con Orbán, rischia di etichettarlo come “catalanofobo”, allontanando voti fondamentali in regioni dove il PSOE è nettamente avanti (con punte del 45-50%). La gestione del blackout, inoltre, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: la retorica sul rilancio del nucleare – peraltro contestata da diversi esperti – unita alla narrativa sull’“inefficacia” di Sánchez, rischia di apparire come pura propaganda.

La votazione congiunta con Junts sulla commissione d’inchiesta (180 voti a favore) ha confuso parte dell’elettorato più conservatore, rendendo instabile l’immagine del leader popolare e se a livello nazionale il PP guadagna terreno (+3% rispetto ad aprile), la situazione è diametralmente opposta nei territori autonomi: nei Paesi Baschi, il partito crolla di sette punti, mettendo in luce un problema profondo di natura strutturale.

Feijóo è ora chiamato a un difficile esercizio di equilibrio, tra critiche all’esecutivo e proposte costruttive; nel frattempo, Sánchez tenta di ribaltare la narrazione sfruttando la crisi a Gaza per oscurare lo scandalo blackout e associare il leader del PP agli “estremismi” internazionali più controversi.