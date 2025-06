I sondaggi recenti ci mostrano un cambiamento interno ben visibile nel panorama politico turco con il Partito Popolare Repubblicano (CHP) che ha raggiunto il 37% delle intenzioni di voto, guadagnando un punto rispetto ad aprile, mentre il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) guidato da Erdogan è sceso al 31%, perdendo due punti in un momento in cui la sfiducia sembra prendere il sopravvento.

L’indagine condotta dall’istituto Yöneylem tra il 19 e il 22 maggio, su un campione di 2.004 cittadini, conferma che il distacco tra i due principali partiti si sta allargando, con il CHP che rafforza la sua posizione di prima forza politica. soprattutto nelle aree urbane e tra gli elettori più giovani, dove la richiesta di cambiamento appare più marcata.

I sondaggi politici in Turchia mostrano inoltre uno scenario piuttosto frammentato per le forze minori: il Partito Democratico dei Popoli (DEM) si attesta al 9%, il MHP all’8%, İYİ e la Nuova Alleanza per il Benessere (ZP) si dividono il 4%, il Partito della Nuova Rinascita (YRP) resta al 3% e il Partito dei Lavoratori (TİP) chiude con l’1% e la tendenza generale, quindi, parla di un progressivo indebolimento del consenso per il blocco di governo, mentre l’opposizione – anche nella sua diversità – sembra trovare maggiore approvazione da parte dell’elettorato, in un contesto contraddistinto da spaccature e polarizzazioni sempre maggiori, e da un bisogno impellente di riforme democratiche percepite come urgenti.

Sondaggi Turchia: la quinta ondata di arresti colpisce sindaci e funzionari dell’opposizione

In questo contesto, i sondaggi si incrociano con una cronaca giudiziaria sempre più serrata, in quanto, proprio in questi giorni, le autorità turche hanno dato il via alla quinta ondata di arresti, con 47 mandati emessi per accuse legate a corruzione, 30 dei quali già eseguiti tra Istanbul e Adana – tra gli arrestati ci sono sindaci e funzionari comunali, quasi tutti legati al CHP – e l’episodio arriva dopo la detenzione, lo scorso marzo, di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e principale figura dell’opposizione, arrestato con l’accusa di aver favorito organizzazioni ritenute terroristiche e per presunti episodi di abuso d’ufficio.

Imamoglu, che dal carcere ha inviato una lettera ai suoi sostenitori, ha denunciato un clima che considera ingiusto e sempre più oppressivo – un messaggio in cui si domanda apertamente fin dove si spingeranno le autorità, dopo aver già colpito diversi amministratori con motivazioni che definisce poco credibili – intanto le operazioni giudiziarie, coordinate contemporaneamente su quattro fascicoli diversi, coinvolgono altri membri del CHP e hanno già portato – tra marzo e oggi – all’arresto di oltre 110 persone in totale.

Il governo nega qualsiasi strumentalizzazione e rivendica l’indipendenza della magistratura, mentre l’opposizione parla apertamente di uso politico della giustizia, appoggiata in questo anche da Amnesty International, che ha definito la repressione in corso come “draconiana”, e dalle Nazioni Unite, preoccupate per l’impatto sugli equilibri democratici.

Sondaggi Turchia: proteste e arresti sul fronte interno mentre continua la mediazione tra Mosca e Kiev

I sondaggi vanno letti anche alla luce delle proteste esplose in seguito agli arresti: nelle ultime manifestazioni a Istanbul, la procura ha confermato la detenzione di 819 persone, tutte coinvolte in procedimenti penali legati a 20 diverse contestazioni di piazza e le proteste si sono concentrate soprattutto nella capitale economica del paese, dove migliaia di cittadini sono scesi in strada per denunciare quella che considerano una deriva autoritaria, mentre il governo continua a respingere ogni accusa, insistendo sulla necessità di combattere la corruzione con fermezza, anche tra le file dell’opposizione.

Nel frattempo, Erdogan, prosegue nella sua attività diplomatica internazionale e soli pochi giorni fa ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky, durante il quale ha confermato la disponibilità della Turchia a ospitare nuovi negoziati di pace tra Russia e Ucraina, dopo l’incontro del 16 maggio che aveva portato a uno scambio di mille prigionieri per parte; Zelensky, a sua volta, ha definito la conversazione utile e concreta, ringraziando Ankara per il supporto alla sovranità territoriale ucraina.

Ma se sul piano internazionale Erdogan mantiene un profilo da mediatore, sul fronte interno la pressione cresce: i sondaggi mostrano un’opposizione in forte crescita, un partito di governo in flessione, e una società spaccata tra chi chiede garanzie democratiche e chi, invece, teme un indebolimento dello Stato davanti alle sfide della sicurezza e della stabilità.

In questo contesto delicato sul fronte interno, durante il vertice sulla gioventù tenotosi a Istanbul, Erdogan ha riaffermato con estrema fermezza la sua linea politica in un momento dove la tensione è alle stelle e, rivolgendosi a un pubblico di giovani sostenitori dell’AKP, ha richiamato il processo di scioglimento del PKK, ribadendo l’obiettivo di una “Turchia libera dal terrorismo” e annunciando che presto una nuova pagina si aprirà per il Paese.

Il discorso, però, ha avuto (tra le righe) il fine di chiarire definitavemente, e a tutti, che il governo – come dichiarato dallo stesso Erdogan – resterà in carica “fino a quando l’ordine non sarà eseguito”, una frase che lascia poco spazio all’interpretazione e sembra rivolta a chi, secondo lui, mette a rischio l’unità nazionale.

Il leader turco ha poi respinto le politiche identitarie attribuite al CHP e rivendicato una continuità con i principi fondativi della Repubblica, e in un clima già influenzato dai nuovi arresti e dalle tensioni istituzionali, le sue parole sanno di avvertimento per chi contesta la sua ricandidatura e denuncia un suo uso strumentale della giustizia.