Sondaggi Ucraina, emerge desiderio di pace: 6 su 10 vogliono fine guerra con la Russia, 82% vuole negoziare con Putin e Zaluzhny piace più di Zelensky

SONDAGGI UCRAINA: C’È DESIDERIO DI PACE

Quasi sei ucraini su dieci vogliono che la guerra con la Russia finisca; oltre otto su dieci sono favorevoli a negoziati di pace: sono solo alcuni dei dati emersi dal sondaggio di Rating Group, condotto dal 21 al 23 agosto di quest’anno.

In generale, il dato più importante riguarda il desiderio di pace da parte della maggioranza degli ucraini che sono stati intervistati, tanto da essere disposti ad alcune concessioni, ma solo a patto che l’Ucraina riceva garanzie internazionali in materia di sicurezza.

Le priorità sono finanziamenti e armamenti dagli alleati (52%); l’intervento degli stessi se la Russia dovesse attaccare di nuovo (48%); sorveglianza dello spazio aereo e marittimo del territorio ucraino (44%).

COSA CHIEDONO GLI UCRAINI

Per quanto riguarda le priorità più urgenti, il 58% degli intervistati ha indicato il sostegno finanziario internazionale e il costante rifornimento di armi. Solo il 31%, invece, ritiene che debba essere la riconquista dei territori attualmente occupati.

Infatti, solo il 13% è favorevole al ritorno alla linea di demarcazione/confini del 23 febbraio 2022. Inoltre, l’82% degli intervistati considera i negoziati un modo realistico per porre fine alla guerra, con il 62% favorevole al coinvolgimento di altri Paesi nei colloqui di pace e il 20% favorevole a negoziati diretti con la Russia.

SONDAGGI UCRAINA SU LEADER E FUTURE ELEZIONI

Il sondaggio di Rating Group ha coinvolto 1.600 ucraini, intervistati tramite interviste telefoniche assistite da computer. Non sono state incluse le persone che vivono in Crimea e nel Donbas temporaneamente occupati, né quelle che risiedono in aree prive di copertura mobile ucraina durante il periodo del sondaggio.La maggior parte degli intervistati ritiene che stiano combattendo contro la Russia per il futuro dei propri figli (60%) e per la libertà (44%).

Il sondaggio si è soffermato anche sulla fiducia nei politici, evidenziando un dato interessante: il livello di fiducia in Valery Zaluzhny è del 74%, superiore a quello in Volodymyr Zelensky, che si ferma al 68%, e in Kyrylo Budanov al 59%.

In caso di elezioni presidenziali, il maggior sostegno andrebbe a Zelensky (35% tra tutti gli intervistati) e a Zaluzhny (25%). Alle elezioni parlamentari, però, sarebbe in testa un eventuale partito di Zaluzhny (24%), seguito da Zelensky (20%).